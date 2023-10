TMZ Selfie Tour leva você a todos os impressionantes marcos de Hollywood

Você vem para Los Angeles em um futuro próximo? Você gosta de tirar selfies em todos os lugares icônicos de Los Angeles, Bev Hills e Hollywood e, ao longo do caminho, ouvir tudo sobre nossa bela cidade? Bem, temos um tour para você!

Estamos lançando o TMZ Selfie Tour na segunda-feira e – se pudermos tocar nossa própria buzina – é a melhor turnê de toda Hollywood. Nosso ônibus leva você a todos os lugares que as pessoas vão para obter um portfólio incrível – o portão do Paramount Studios, o Beverly Hills Shield, as Asas de Anjo de Colette Miller, o Paul Smith Pink Wall, o prédio da Capitol Records, a Fonte de Beverly Hills, o Hollywood Calçada da Fama, o TCL Chinese Theatre, a Fonte de Beverly Hills, a escultura da paz de Ringo Starr, o Beverly Hills Hotel, Rodeo Drive… e muito mais!