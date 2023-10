Todas as revelações de Wild Will Smith de Jada Pinkett Smith durante a promoção do livro

Jada Pinkett Smith tem sido um livro aberto sobre Will Smith enquanto promove seu novo livro de memórias … revelando tudo sobre seu relacionamento complicado.

Uma das maiores revelações que Jada fez foi também a primeira… ela e Will foram separados e vivem completamente vidas separadas desde 2016 … realizando uma farsa como um casal comprometido por 7 anos, até finalmente confessar tudo.

Em um clipe exclusivo de seu próximo @NBCNews especial do horário nobre com @HodaKotbJada Pinkett Smith revela seu status atual de relacionamento com Will Smith, antes do lançamento do livro de memórias de Pinkett Smith, “Worthy”. pic.twitter.com/hMoAwi3ETz – HOJE (@TODAYshow) 11 de outubro de 2023

@TODAYshow

Jada fez a revelação da separação em algumas entrevistas diferentes… uma para ‘Today’ e outra para People Mag… e disse que NÃO vão se divorciar.

Na mesma linha, Jada diz que estava “chocado” quando Will a chamou de “esposa” durante seu infame Chris Rocha tapa no Oscar… um rótulo que ela diz que ele não usava há anos durante a separação.

Na verdade, Jada disse que inicialmente pensou que a bofetada do Oscar era uma peça teatral… andaime na NBC Hoda Kotb o incidente acabou sendo uma virada em seu relacionamento com Will.

Jada também revelou o que aconteceu durante o intervalo comercial após o tapa … alegando que Chris foi até ela e se desculpou pela piada que desencadeou Will.

Falando em Chris, Jada disse à People que uma vez ele a convidou para um encontro quando circulavam rumores sobre um possível divórcio com Will … mas quando ela disse a ele que os rumores eram besteiras, ele ficou chocado e pediu desculpas.

Jada se abriu sobre sua história de pensamentos suicidas… ela diz que eles começaram quando ela tinha 21 anos e sua carreira em Hollywood estava começando a explodir. Jada disse que estava com medo de cortar o pulso e implorou à mãe que voasse para Los Angeles e a ajudasse.



A partir daí, Jada recebeu sugestões de terapia de sua mãe … e ela credita à terapia, e a sua mãe, por salvar sua vida naquela época.

O problema é que… Jada diz que quando completou 40 anos os pensamentos suicidas voltaram… e ela dirigia pela famosa Mulholland Drive nas montanhas de Santa Monica, parando na estrada sinuosa à beira de um penhasco, onde consideraria encenar um acidente fatal isso não parecia intencional.



Jada diz que foi finalmente diagnosticada com trauma complexo com TEPT e dissociação.

Aaron Rodgers gostaria desse boato… Jada diz que a ayahuasca também ajudou a salvar a vida dela. Ela diz que tomou o psicodélico pela primeira vez na sala de sua casa, com o filho Jaden e seus amigos adolescentes.

Jada revelou que era traficante de drogas em Baltimore … vendendo crack para se sustentar quando morava com a mãe.

Jada Pinkett em 2Pac sendo sua alma gêmea: Ela também diz que ela e Tupac tiveram vidas passadas juntos. (🎥 @RollingOut ) pic.twitter.com/YGPs0ir7P6 — A arte do diálogo (@ArtOfDialogue_) 12 de outubro de 2023

@ArtOfDialogue_

Baltimore também é onde Jada conheceu Tupac Shakur. Ela diz que sentiu uma conexão imediata com Tupac quando eles se conheceram na década de 1980 na Baltimore School for the Arts. Jada diz que Pac era sua alma gêmea e ele a pediu em casamento, mas eles não tinha química.

Houve outro relacionamento que Jada mencionou… e ficou feio.

Jada se lembrou de um ex-parceiro romântico que frequentava os mesmos círculos de Hollywood, e eles foram criados por seus publicitários e empresários no outono de 1994… mas Jada disse que uma noite ele estava dirigindo bêbado em Nova York com ela no carro e ele voou fora do controle.

Ela diz que ele teve uma “reação explosiva”… batendo com o punho no painel. Jada diz que se preocupou com o que ele poderia fazer com ela a seguir e abriu a porta do carro e literalmente pulou para fora. Ela diz que correu – de sandálias e saia – de volta para a casa dele, onde se armou com uma faca de cozinha.

Uma última informação interessante sobre Will… Jada diz que eles estavam de férias em Los Cabos em 1997 antes de se casarem e foi lá que Jaden foi concebido.

Jada disse que sabia que estava grávida segundos depois de fazer sexo com Will… até mesmo contando isso a ele enquanto eles ainda estavam na cama juntos. Ela diz que os testes de gravidez logo confirmaram sua intuição.