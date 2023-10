‘Todo mundo está tomando esteróides a partir de janeiro?’: Lutadores reagem à separação do UFC e da USADA

Durante anos, lutadores com 50 testes de drogas limpos receberam uma bela jaqueta e um cumprimento do czar antidoping do UFC.

Com a Agência Antidopagem dos EUA e o UFC encerrando sua parceria em janeiro, após oito anos, eles ficaram se perguntando o que viria a seguir – e aquelas jaquetas?

Na quarta-feira, a USADA anunciou o fim da parceria. Num atípico golpe de franqueza, a agência antidoping disse que a parceria se tornou “insustentável” com o retorno de Conor McGregor, que anunciou hoje seu retorno ao grupo de testes de drogas administrado pela USADA depois de deixá-lo enquanto se recuperava de uma perna quebrada sofrida em UFC 264.

Veja como os lutadores reagiram à notícia na quarta-feira.

Espere, todo mundo está tomando esteróides a partir de janeiro? -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 11 de outubro de 2023

vocês estão prestes a começar a ver alguns super atletas haha -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 11 de outubro de 2023

Eu estava tentando conseguir aquela jaqueta usada. Que merda. -Kevin Holland (@ Trailblaze2top) 11 de outubro de 2023

Apenas os lutadores repetem…. Se a usada sumiu… você está tomando o suco!? Seja honesto, mofo… #usada #ufc — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 11 de outubro de 2023

Conor matou a USADA, puta merda -Tommy Toe Hold (@TommyToeHold) 11 de outubro de 2023