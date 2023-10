Tom Aspinall revela conselhos de Michael Bisping antes do UFC 295

Eram 6h da manhã de terça-feira, horário do Reino Unido, quando Tom Aspinall foi acordado pela vibração de seu celular.

Normalmente, isso significava que seus três filhos estavam acordados; sua esposa queria que eles fossem levados para seus quartos, fora da suíte do proprietário que ele, um grandalhão que dormia com calor, deixava para uma cama extra mais fresca quando eles subiam.

Meio adormecido, Aspinall levantou-se e verificou os quartos das crianças. Eles estavam todos aconchegados. Ele olhou novamente para o telefone e viu um executivo do UFC no identificador de chamadas. Em três anos de luta pela promoção, ele nunca recebeu uma ligação direta. Mas faltando apenas quatro horas para uma sessão de treino, dormir parecia uma ideia melhor – pelo menos, em teoria.

“Obviamente, não consigo dormir”, disse Aspinall na quarta-feira A hora do MMA. “Há um milhão de coisas passando pela minha cabeça.”

Aspinall mordeu a bala e ligou de volta. A voz do outro lado, que ele não identificou, não disse olá.

“Sei que é cedo”, disse ele a Aspinall. “Você está saudável?”

“Sim, estou saudável, o que está acontecendo?” Aspinall respondeu.

“Você estará pronto para lutar em duas semanas?” o executivo do UFC respondeu e acrescentou: “há alguma loucura acontecendo com esse card de Nova York. Eu te aviso amanhã.”

Amanhã significava 4 da manhã. Meio adormecido, um dia afastado de um treino compreensivelmente distraído, Aspinall recebeu a notícia de que o UFC precisava de um substituto para a atração principal do UFC 295. O campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones se machucou, ele ficaria “fora por um ano, ” e, como ele lembra, Stipe Miocic “não queria a luta” com Sergei Pavlovich, lutador reserva escalado para o pay-per-view do dia 11 de novembro.

O UFC queria que Aspinall lutasse contra Pavlovich pelo título interino dos pesos pesados ​​– daqui a pouco mais de duas semanas.

“Eu digo, ‘Estou dentro’”, disse Aspinall sobre sua resposta. “Não há conversa sobre contratos. Não estou pedindo mais dinheiro. Não estou pedindo mais tempo. Estou dentro. Esta é minha chance.”

Pelo segundo pay-per-view consecutivo do UFC, a promoção foi forçada a lutar por um substituto como atração principal devido a uma lesão de última hora. E, novamente, encontrou alguém disposto a correr um risco enorme, disposto a apostar sua carreira ao enfrentar uma luta difícil em um prazo muito curto.

Aspinall vê Pavlovich como “o homem mais perigoso do UFC”. E assim como ele e Alexander Volkanovski, que interveio em cima da hora no lugar do lesionado Charles Oliveira e foi brutalmente nocauteado na revanche contra o treinado Islam Makhachev, ele enfrenta um lutador totalmente treinado.

Também como Volkanovski, Aspinall aposta em si mesmo.

“Acho que posso vencê-lo”, disse ele sobre Pavlovich. “Já enfrentei ele duas vezes antes. Estou com fome de conquistar o título dos pesos pesados.”

“Há muitas pessoas que dão grande importância a isso na mídia e estão evitando brigas a torto e a direito”, acrescentou ele mais tarde. “Olhe para Stipe. Stipe não queria essa luta… e ele é o maior peso pesado de todos os tempos. … Há muitas outras pessoas se esquivando de Pavlovich também, e estou avançando. …Estou fazendo coisas que ninguém mais se atreverá a fazer.”

Então, quão pronto Aspinall está para enfrentar o peso pesado com duas semanas de antecedência? A resposta é: pronto o suficiente.

“Não estive de férias”, disse ele. “Sempre fico na academia. Obviamente, se eu soubesse que teria uma luta pelo título mundial chegando, estaria em melhor forma do que estou agora. … Não estou dando desculpas, cara. Sou um lutador profissional. Eu deveria estar pronto a qualquer momento, e estou.”

O título mundial para o qual Aspinall se prepara não é indiscutível, mas um título provisório. O CEO do UFC, Dana White, não explicou por que isso aconteceu quando anunciou a notícia na noite de terça-feira. Mas de acordo com Aspinall, os executivos do UFC disseram a ele que “vai demorar um pouco” até que Jones volte à ação, e Miocic recusou a luta.

Em outros casos, como os ex-campeões dos meio-pesados ​​Jamahal Hill e Jiri Prochazka, que co-lideram o evento pay-per-view de sábado ao lado do ex-campeão dos médios Alex Pereira, uma dispensa prolongada por lesão os levou a desocupar o título.

Aspinall não pode contestar a ideia de que um cinturão indiscutível seria melhor. Mas a chance de conquistar qualquer cinturão contra um lutador que, segundo ele, é evitada por outros, é uma oportunidade épica que ele não pode deixar passar – nem mesmo com a lembrança do destino de Volkanovski pairando no ar.

Questionado sobre o nocaute do UFC 294,

“Vimos isso no fim de semana passado, mas e meu cara, Michael Bisping?” Aspinall disse. “Com 2,5 semanas de antecedência, Mike Bisping foi lá e pegou [Luke] Rockhold com aviso prévio de 2,5 semanas. Exatamente no mesmo dia em que comecei a luta. Isso é algo para se falar, não é? Dois caras do Reino Unido. Mike é meu amigo muito, muito próximo também. Ele é meu mentor.”

E o que o mentor tem a dizer sobre esta oportunidade específica?

“Ele me ensinou a acreditar em mim mesmo”, disse Aspinall sobre o conselho de Bisping. “E ele me disse que não são cerca de 2,5 semanas. São os últimos 10, 15 anos de sua vida que você tem investido… a escala de tempo é irrelevante. Tenho percorrido quilômetros difíceis… anos antes que alguém acreditasse em mim.

“Teve uma época que eu e meu pai treinávamos juntos, só fazíamos na garagem do meu pai. Há tantos anos que tenho viajado; Eu costumava ir para Liverpool, que fica muito longe da minha casa, há anos. Mas eu não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no carro. Eu coloquei algumas jardas duras e sacrifícios neste esporte, e isso não dura cerca de 2,5 semanas. Trata-se dos últimos 15 anos da minha vida e estou pronto para mostrar a esse homem.”