Tom Brady e Irina Shayk terminam, as coisas ‘fracassaram’

Foi em julho e agosto que as coisas realmente esquentaram entre os dois – ela passou a noite na casa dele em Los Angeles, ficou carinhoso no carro dele e até fez uma viagem ao exterior… foi visto saindo do mesmo hotel em Londres.

Alguns começaram a se perguntar se Irina havia voltado com seu ex, Bradley Cooperno início do mês passado, quando ela postei uma foto dele é a mídia social.