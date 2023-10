Tom Brady elogia Brock Purdy. A história quer se repetir?

Brock Purdypassou de Sr. Irrelevante a um dos passadores mais procurados da NFL hoje, com um recorde invicto de 10-0 na temporada regular e uma coragem em campo, que nem todo mundo tem, muito menos um jogador de 23 anos. -velho quarterback que ficou em último lugar no draft colegiado de 2022.

Por isso está gerando elogios de todo o mundo e nesta quinta recebeu um muito especial, ninguém menos que o do melhor passador de todos os tempos, Tom Bradyque curiosamente chegou ao campeonato em condições semelhantes e falou das coisas positivas que encontra no Purdytrabalho.

Mas ele também deu crédito por Purdyo bom desempenho de seu treinador, Kyle Shanahanque desenhou um sistema ideal para fazê-lo brilhar, sem ir além de suas capacidades: “Joguei contra Purdy ano passado e posso dizer que ele tem uma grande equipe, é um líder, mas não devemos esquecer o trabalho que Shanahan fez com esses caras”.

Outra figura proeminente que falou bem do que Purdy fez é ex Bucs e o tight end dos Patriots Rob Gronkowskique ganhou quatro anéis sob Brady.

O único duelo entre Brady e Curdy

Antes de se aposentar do futebol, Tom Brady enfrentou Brock Purdy em duelo único no dia 11 de dezembro, pela semana 14 da temporada 2022, com o 49ers vencendo por 35-7 sobre o Bucaneiros.

Brock Purdyselecionado em último lugar do Draft 2022, ganha 870 mil dólares por ano, valor ridiculamente inferior aos grandes salários de seu cargo, como Joe Burrowde Bengalaso melhor salário da Liga, com US$ 55 milhões anuais; Justin Herbertde Carregadores, com 52,5 milhões; ou Lamar Jacksonde Corvos52.