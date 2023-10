Tom Brady responde com piada cruel após ser provocado por Peyton Manning

Rlendas aposentadas da NFL Tom Brady e Peyton Manning continuaram divertidamente sua rivalidade de maneira amigável.

O exemplo mais recente surgiu quando Tripulação brincou sobre Brady e suas preferências de viagem.

Olivia Dunne e Tom Brady podem ser os novos apresentadores do ManningCastParker Johnson

Isso foi durante uma aparição no The Pat McAfee Show, quando o ex- Colts de Indianápolis e Denver Broncos quarterback provocado Brady sobre a escolha dos assentos no avião e até brincou sobre seu iate.

Esta brincadeira alegre entre os dois icônicos quarterbacks mostra sua rivalidade amigável e senso de humor.

“Faz Tom voar Delta até o iate?” Tripulação observado ao discutir uma viagem às Bahamas.

“Eu estava em um voo da Delta outra noite. Eu estava no 36F. Tom já sentou no 36F em um voo da Delta?

“Juro que a porta estava aberta, estava frio, mais frio do que nunca.

“Joguei em jogos de tempo frio, em Baía Verde ou Nova Inglaterra.

“Pedi um cobertor à comissária de bordo e ela ficou muito decepcionada.”

Brady não hesitou em acessar as redes sociais e responder Tripulaçãocomentário de.

“Tenho certeza de que a temperatura estava perfeita.” Brady escreveu em X.

“Peyton nunca conseguiria lidar com a vida fora da cúpula…”

Manning passou a maior parte de sua carreira nos Colts

Tripulação passou a maior parte de sua carreira de 18 temporadas na NFL com o Colts de Indianápolisque jogou em estádios abobadados durante sua gestão.

Ele começou sua carreira no RCA Dome em 1998 e depois fez a transição para o Lucas Oil Stadium em 2008, que também tinha teto retrátil.

Tripulação continuou jogando pelo Colts até 2010, passando uma parte significativa de sua carreira no ambiente controlado de estádios abobadados.