Tom Brady se junta a atletas e instituições esportivas falando sobre o conflito Israel-Palestina

Tom Bradyo sete vezes Super Bowl campeão, juntou-se à lista crescente de atletas e instituições esportivas para falar sobre a escalada do conflito entre Israel e a Palestina. O Ministério da Saúde palestino informou que o número de mortos em Gaza ultrapassou 1.300, enquanto o número de mortos em Israel é de 1.200.

Em comunicado publicado em Instagram e XBrady condenou inequivocamente os ataques terroristas do Hamas contra cidadãos israelenses, afirmando que “nenhum ser humano merece isso”.

A declaração de Brady também expressou sua tristeza pelas vidas inocentes perdidas em ambos os lados do conflito. Ele acrescentou: “É horrível ver esta violência continuar a se desenrolar sem nenhuma indicação de que irá parar. Minha família e eu continuaremos a orar pelas famílias que se encontram no meio desta tragédia”.

Brady tem um histórico de oposição ao anti-semitismo. Ele passou 20 anos com o Patriotas da Nova Inglaterrauma equipe de propriedade de Roberto Kraft, um homem de fé judaica. Kraft lançou o “Enfrente o ódio judaico“campanha em março de 2023, com o símbolo da campanha sendo um alfinete quadrado azul representando a população judaica nos Estados Unidos.

No lançamento da campanha, Kraft afirmou: “Este pequeno quadrado azul representa a população judaica nos Estados Unidos – 2,4%, mas somos vítimas de 55% dos crimes de ódio neste país”. Brady logo aderiu à campanha, compartilhando vídeos em solidariedade à iniciativa.

Brady gerou resposta de muitas celebridades

BradyAs ações de não passaram despercebidas pelos outros. Rapper Moinho manso também tem apoiado fervorosamente a campanha de US$ 25 milhões da Kraft. Além disso, embora Brady não tenha sido oficialmente nomeado proprietário da liga, ele comprou uma participação minoritária na Invasores de Las Vegas. A lenda da NFL também tem uma participação semelhante em Marcos Davis‘Campeão da WNBA Ases de Las Vegas e outra participação no Reino Unido Cidade de Birmingham clube de futebol.

A condenação de Brady aos ataques terroristas do Hamas contra cidadãos israelitas junta a sua voz a um coro crescente de atletas e instituições que se manifestam contra a violência em Israel e na Palestina. A sua história de luta contra o anti-semitismo e de apoio à campanha “Stand Up to Jewish Hate” da Kraft demonstra o seu compromisso na luta contra o ódio e a discriminação.