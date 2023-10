Tom Sandoval chora com as consequências do caso Raquel Leviss

Tom Sandoval começou a chorar enquanto discutia o caso que teve com seu colega ator, Raquel Levisenquanto com seu parceiro de longa data Ariana Madix.

O artista de ‘Regras de Vanderpump’ estava discutindo o caso com ‘Forças Especiais: o teste mais difícil do mundo’ e foi às lágrimas enquanto conversava com Billy Billingham e Jason Fox sobre seu adultério, que durou vários meses.

Ele observou que perdeu amigos por causa de suas ações e que a resposta que dividiu os observadores em duas ‘equipes’ o afetou, já que o lado de Madix vendeu US$ 200.000 em mercadorias em quinze dias, embora nenhum dos soldados lhe deu qualquer simpatia.

“Tenho muitos pensamentos passando pela minha cabeça. Tive um passado terrível, tipo, três meses”, disse Sandoval em um clipe obtido pela ‘Us Weekly’.

“Foi a tempestade perfeita. Tipo, meu assessor nunca tinha visto nada parecido. A porra da estrela do reality show tendo um caso na CNN? É tão estúpido.

“Tornou-se uma coisa do Team Ariana. Eles venderam US$ 200 mil em mercadorias em duas semanas.”

As duas figuras militares, que ganharam medalhas pelos seus serviços, rejeitaram as suas emoções e decidiram contar-lhe uma dura verdade sobre a situação em que se encontrava.

“Se você quer bancar a vítima, isso faz com que pareça patético. Você não é uma vítima. Você criou isso”, Billingham contou a ele.

Fox concordou e acrescentou que “a primeira coisa que você deveria fazer é possuí-lo”.

Madix supostamente soube do caso depois de ver um vídeo sexualmente revelador de Leviss aparecer no telefone do namorado.

Leviss segue em frente na saga

A notícia do caso foi divulgada em março de 2023, mas sete meses depois Leviss lavou as mãos da situação e escolhido para seguir em frente.

“Deixando de lado as coisas que não me servem mais. E enquanto estou limpando meu armário, encontrei alguns itens que são um pouco estimulantes”, explicou ela em suas redes sociais. “Eu simplesmente não quero vê-los.”

Neste caso, ela está falando sobre roupas, mas as roupas simbolizam seu tempo com Sandoval e ela está claramente desinteressada em mantê-las por perto.

“É tudo uma questão de criar uma mentalidade melhor”, acrescentou ela. “Espero que haja algo de bom que possa resultar disso [affair].”