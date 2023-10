Tom Sandoval dançando com uma mulher misteriosa no bar de Nashville, programas de vídeo

TMZ. com

Aqui está por Tom Sandoval dando passos em uma mulher por quem ele se interessou em um bar do Tennessee … dançando com ela antes de partirem juntos.

O TMZ obteve um vídeo da estrela de “Vanderpump Rules” entrando na pista de dança com uma morena misteriosa… e parece que houve faíscas.

As pessoas que estavam lá nos disseram que Tom estava em Dierks Bentley ‘s Whiskey Row em Nashville, onde Tom abordou a mulher pela primeira vez enquanto ela dançava com seus amigos.

Disseram-nos que a mulher parecia hesitante no início, mas depois ela começou a dançar com Tom… e eles começaram a se aquecer e as coisas ficaram cada vez mais selvagens enquanto dançavam por cerca de 30 minutos.