Tommy Fury consegue vitória por decisão da maioria, KSI grita ‘roubo’ após evento principal sem brilho do Prime Card

Tommy Fury adicionou uma vitória por decisão majoritária ao seu currículo, mas é difícil imaginar que ele relembrará sua luta contra KSI com boas lembranças.

O ex-astro do reality show de 24 anos e irmão mais novo do rei do boxe peso-pesado Tyson Fury não fez muito durante a luta de seis rounds, mas aparentemente ele conseguiu acertar socos suficientes para convencer os juízes a lhe dar a vitória. Na verdade, Fury e KSI passaram a maior parte da luta presos no clinch, sem que nenhum deles fizesse muita coisa.

Mesmo assim, os juízes retornaram pontuações totalizando 57-56, 57-56 e 57-57, com Fury recebendo a aprovação pela margem mais próxima.

“Lutei com todo o coração lá”, disse Fury após a vitória. “Isso é tudo que você pode fazer. Eu disse desde o primeiro dia que nunca haverá outro Tyson Fury. Só estou tentando ser o melhor Tommy Fury que posso ser.

“Ele é muito estranho, mas no final conseguimos a vitória. Eu terminei com toda essa merda de crossover. Eu terminei com os touros***.”

Por sua vez, KSI ficou irado com a decisão, especialmente depois que Fury perdeu um ponto no segundo round por repetidos golpes na nuca. KSI reclamou das repetidas faltas, que, segundo ele, continuaram a acontecer, mas o árbitro só penalizou Fury uma vez.

“Roubo”, disse KSI sobre a decisão. “Quantos golpes você acertou? Você não estava pousando. Olhe para o seu rosto, olhe para os seus olhos. Eu quero apelar. Isso é ultrajante. Eu senti que ganhei isso.”

Foi um lutador contra um boxeador durante a luta com KSI, empregando táticas pouco ortodoxas, embora, para seu crédito, ele tenha conseguido acertar Fury com uma mão direita forte em uma troca inicial no round inicial. Fury tentou estabelecer um ritmo, mas não foi fácil contra um oponente selvagem como KSI dançando e depois mergulhando para frente com seus socos.

Enquanto Fury tentava encontrar um lar para seus socos, ele travou o clinche com KSI e isso o levou a lançar golpes que acertaram atrás da cabeça. Aconteceu uma vez no primeiro round, mas o segundo soco ilegal no round seguinte obrigou o árbitro a tirar um ponto do Fury pelas repetidas infrações.

A maioria das trocas continuou acontecendo no clinche, nenhum dos lutadores causou muito dano e o árbitro não as interrompeu com muita urgência. Fury parecia frustrado com sua incapacidade de realmente acertar seus golpes, embora parecesse que seu plano de jogo estava segurando KSI e tentando cansá-lo.

Fury conseguiu acertar KSI com uma mão direita na hora certa no terceiro round, mas ainda não estava fazendo o suficiente para realmente se destacar no placar ou talvez garantir um nocaute.

Nos raros momentos em que os lutadores não estavam amarrados no clinche, KSI tentou o seu melhor para acertar um grande golpe enquanto avançava enquanto Fury tentava cronometrar um contra-ataque. Cada troca acontecia quase exatamente da mesma forma, com Fury dando alguns socos, KSI atirando de volta e então eles eram presos juntos novamente.

Apesar de Fury aparentemente ter uma vantagem como o melhor boxeador puro, ele lutou para realmente se conectar com quase tudo e KSI fez apenas o suficiente para igualá-lo na maioria das trocas. É por isso que a luta ficou tão acirrada até o final, com os juízes retornando pontuações que refletiam exatamente isso.

Ainda assim, Fury obteve a vitória depois de despachar Jake Paul em fevereiro, mas não está claro se ele algum dia terá uma revanche com ele ou KSI após essas duas apresentações. Por enquanto, Fury pode apenas aproveitar a vitória após despachar outro influenciador que virou boxeador.