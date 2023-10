Tony Ferguson ‘all in’ para finalizar ‘muito vencível’ Paddy Pimblett: ‘Estou devido’

Tony Ferguson vê Paddy Pimblett como o fim de sua crise no UFC.

Ferguson, 39, enfrenta Pimblett no dia 16 de dezembro em luta especial no UFC 296, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas. É uma verdadeira luta de encruzilhada para os dois homens. Antes considerado um dos melhores pesos leves do mundo, “El Cucuy” passou por tempos difíceis ultimamente, perdendo seis lutas consecutivas no UFC. Pimblett, por outro lado, leva uma luta de seis vitórias até o último pay-per-view do UFC do ano, impulsionado por um recorde perfeito de 4-0 no octógono.

Ferguson já é um azarão nas apostas, mas gosta de suas chances.

“Não vou dizer que ele é um idiota gordo. Estou brincando. Não, então Patrick, você está falando sobre Patrick, eu o chamo de Patrick”, disse Ferguson na segunda-feira. A hora do MMA quando questionado sobre Pimblett.

“Ele é um bom lutador. Ele é longo, esguio e esguio. Ele gosta de fazer show. Ele é meio tagarela. Obviamente ele é inglês, acho que ele lutava aos 145 anos. Ele é um cara dos anos 55, alto. Bom especialista em submissão. Muito vencível. Ele está em uma seqüência de seis vitórias consecutivas. Na última luta que ele fez contra Jared Gordon, todo mundo fala que ele acabou perdendo. … Cara muito vencível. Sequência de seis vitórias consecutivas versus sequência de seis derrotas, o que é uma merda. Mas agora tenho alguns recordes no UFC e gostaria de recomeçar, isso é certo.”

Ferguson x Pimblett foi o cartão amarelo mais polêmico da programação de final de ano do UFC.

Apesar de sua seqüência de derrotas, Ferguson continua sendo um veterano querido da divisão até 155 libras. Seus resultados no final de sua carreira, no entanto, têm sido difíceis de observar para muitos no esporte; das seis derrotas consecutivas de Ferguson, quase todas foram relativamente unilaterais e quatro terminaram em paralisações brutais. A partida mais recente de Ferguson, uma derrota apática por finalização para Bobby Green em julho passado, foi recebida com apelos generalizados por sua aposentadoria.

O campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, até rotulou Ferguson vs. Pimblett como uma situação de “perda ou perda” para Pimblett por causa da série de maus desempenhos de Ferguson.

Mas Ferguson discorda.

“Eu acredito em um bom matchmaking. Esta é uma boa luta para nós dois”, disse Ferguson. “Acredito que existem oportunidades onde as criamos. Eu sempre disse isso. Sean Shelby, caçador [Campbell] e [Mick Maynard], eles sabem o que estão fazendo, cara. Eles fazem isso há muito tempo. Por tanto tempo. E eu sei que sou o favorito dos fãs, sei que sou o evento principal deste card. Eu nem sei quem mais está lutando. Eu realmente não.

“Estou atraindo todos os fãs, vou conseguir muitas vendas de ingressos para essa coisa, e isso é o mais legal. Quando você tem cerca de 18.000 a 20.000 fãs gritando seu maldito nome e ouvindo sua música, você apenas ouve a batida e todo mundo está batendo a cabeça e eles ficam empolgados, esse é o tipo de merda ** que você deseja ter. Esse é o tipo de lutador que você quer apresentar. Eu sei que Paddy tem o mesmo tipo de coisa lá.

“Mas cara, acho que é uma luta boa, estou pronto para ir lá e estou pronto para vencer. Estou pronto para ir para esse final. Faz muito tempo que não termino. Estou atrasado, isso é certo.

Ferguson rejeitou todos os pedidos de aposentadoria ao falar com o MMA Fighting. Ele disse que não estava em sua mente ser cortado do UFC ou optar por pendurar as luvas e, em vez disso, falou com entusiasmo sobre o rejuvenescimento mental que experimentou antes do UFC 296. Ferguson disse que se reuniu com seu antigo time e trabalhou diligentemente para corrigir os erros que o atormentaram em suas lutas recentes, dentro e fora da jaula.

Ferguson ainda espera poder dar aos seus apoiadores uma última boa chance.

“É inacreditável a quantidade de amor que muitas pessoas têm”, disse Ferguson. “Eu não vou questionar isso. Eu digo obrigado. Mas estou dentro. Tipo, eu tenho a ajuda certa, o que preciso para conseguir fazer isso e chegar aonde quero. Eu tenho o suficiente. Tenho troféus suficientes, mas quero mais um, e isso vai exigir muito trabalho e muita coragem. Dan Gable disse uma coisa, ele disse, ‘Os lutadores são tão difíceis de encontrar uma liga chamada coragem’, e é isso que vai ser necessário. Vai ser preciso muito disso para conseguir fazer isso.

“Mas você me conhece, sou um especialista em condicionamento, então estou bem condicionado para essa merda. E eu vou entrar lá, vou acabar com o Paddy. Tipo, não estou preocupado em assustá-lo. Não estou preocupado em ficar com raiva, tentando entrar lá com essa energia negativa. Seja qual for a energia que ele vai trazer, não vai me derrubar. Vou me certificar de que estou tão focado com tudo o que tenho que nada vai me perturbar.”

Quando questionado se ele via a luta com Pimblett como uma situação em que era preciso vencer, Ferguson disse que não. Ele não quer colocar esse tipo de pressão sobre seus ombros. Mas “El Cucuy” também admitiu que o que está em jogo no UFC 296 está mais palpável do que há muito tempo.

“Eu sinto. Eu estou nervoso. Eu vou ser real. É uma sensação boa de se ter”, disse Ferguson. “Não sendo excessivamente confiante. Não fazer isso e ficar com aquela energia nervosa dá vontade de voltar para aquela sala e treinar mais forte. E como eu disse, me sinto fenomenal. Eu me sinto muito bem, cara. Especialmente estando por perto [my old] equipe novamente.

“Sinto que não sou pressionado a fazer merda nenhuma. Tipo, eu realmente quero ir lá e quero fazer isso sozinho. Quero fazer isso por mim, meus filhos, minha esposa. Quero fazer isso, não apenas para mim, quero fazer isso para meu círculo próximo. Eles veem todas as coisas. Eles veem a dor, veem isso e se preocupam comigo. Eles não querem me ver no hospital. Vocês não querem me ver na porra do hospital. Vocês não querem me ver machucado. Não entendo por que vocês querem ver todo mundo se machucar, mas isso é legal.

“Quer dizer, é melhor não eu do que eles, sabe? Mas este é esse tipo de esporte. E a pandemia atingiu, você tinha que ser irmão de todo mundo porque era como aquela época em que estamos. Levei apenas um segundo, seis derrotas, para conseguir sair dessa e realmente voltar ao que preciso fazer, que é arrasar.