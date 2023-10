Tony Ferguson fala sobre mudança mental para luta com Paddy Pimblett: ‘Parei de acreditar em mim mesmo’

Tony Ferguson viu suas mensagens pedindo para ele seguir em frente. Ele viu os pedidos de aposentadoria que perseguiram sua seqüência de seis derrotas consecutivas, a onipresente angústia que aguarda cada anúncio de luta e os emojis chorosos que enchem seus feeds de mídia social após cada revés. Foi mais do mesmo em julho passado, quando Ferguson foi estrangulado até ficar inconsciente por Bobby Green no UFC 291, e o padrão se manteve ainda mais verdadeiro recentemente, quando a promoção anunciou seu próximo baile contra Paddy Pimblett, em 16 de dezembro, no UFC 296.

Mas por mais difícil que tenha sido vê-lo lutar ao longo do que provavelmente são os capítulos finais de uma carreira digna do Hall da Fama, Ferguson está determinado a endireitar seu navio.

“Não estou pronto para me aposentar”, disse Ferguson em A hora do MMA. “Sendo cortado [from the UFC] nunca esteve em meu processo de pensamento, aposentar-se nunca esteve em meu processo de pensamento. A única coisa que estava no meu processo de pensamento era: ‘Que porra você está fazendo? Coloque sua merda em ação. Faça o que for preciso para treinar da maneira que você precisa treinar. Tipo, pare de brincar. Estou tentando ajudar tantas pessoas – cara, ajude-se a chegar onde você precisa estar para que possamos ajudar outras pessoas. E isso realmente me colocou em ação.

“Não é fácil fazer o que fazemos dentro daquela jaula. É preciso muita coragem. Mas não temos a única ocupação que exige coragem, então sou abençoado por poder fazer o que faço e, como eu disse, nunca passou pela minha cabeça que [I should give in] para a aposentadoria.”

Ferguson, 39, é amplamente considerado um dos maiores pesos leves de sua época. Sua sequência de 12 vitórias consecutivas de 2013 a 2019 permanece empatada com o reinado invicto de Khabib Nurmagomedov como a mais longa sequência de vitórias na história da divisão leve do UFC, no entanto, os últimos anos têm sido um desafio para “El Cucuy”. Das seis derrotas consecutivas, quatro terminaram em paralisações violentas, e quase todas essas seis foram relativamente unilaterais.

Ferguson espera que a série de maus resultados termine no UFC 296.

Em conversa reveladora e introspectiva com o MMA Fighting nesta segunda-feira, o ex-campeão interino dos leves do UFC assumiu a responsabilidade por suas ações e disse que trabalhou muito para entender os fatores que o levaram à situação atual.

“Eu me coloquei nesta posição e estou tão cansado disso”, disse Ferguson. “Estou tão cansado de me colocar nessas posições de merda onde isso me faz perder uma partida. É tentar coisas novas na luta e não na sala de treino. E não começa na luta, começa na sala de treino. Você sempre tem que fazer isso na sala de treino, e se não funcionar na sala de treino, você não faz na porra do campo de jogo. E acho que considerei meu próprio talento garantido. O trabalho árduo vence o talento quando o talento não funciona muito, e sempre fiz isso – se eu não tivesse mais talento do que a outra pessoa, meu trabalho árduo sempre apareceria. E nessas últimas lutas, eu simplesmente deixei escapar pelas minhas mãos, cara.”

Ferguson admitiu que muito de seu amor pelo jogo foi arrancado dele durante a maior parte de sua seqüência de derrotas. Grande parte disso, disse ele, foi a dissolução de sua equipe de longa data no início da pandemia em 2020. Ferguson vasculhou vários acampamentos e parceiros de treinamento desde então, mas disse que nunca encontrou uma situação que correspondesse à mentalidade e ritmo de trabalho que ele conseguiu estabelecer com seus companheiros de equipe originais no sul da Califórnia.

É por isso que Ferguson voltou às raízes no UFC 296. Ele se reuniu com vários de seus antigos treinadores antes da luta contra Pimblett, e a mudança foi revigorante.

“Eu nunca falei sobre isso, o quanto isso realmente me impactou quando minha equipe se separou. Mas foi uma droga”, disse Ferguson. “E então tentar reunir as pessoas para continuar com essa merda, cara, foi quase como um relacionamento. Às vezes você só precisa dizer tchau e seguir em frente, e acho que finalmente consegui – e sou capaz de confiar novamente, o que é muito difícil para um cara como eu, porque todo mundo me olha como um super-herói . Eles sempre parecem que tenho a resposta certa, e geralmente tenho, geralmente gosto de ter a resposta certa. Mas desta vez pedi ajuda – e pedi a ajuda certa.

“Fui o mais verdadeiro possível com eles, com meu agente e minha família, principalmente com minha esposa e meus filhos, e fui muito honesto com eles e comigo mesmo. E eu estive cavando fundo, cara. Eu realmente procurei profundamente o que realmente precisava fazer. Me reencontrei emocionalmente e aprendi a sorrir novamente. Principalmente nesse esporte, principalmente depois de seis derrotas, você pensaria que iria simplesmente desistir, se esconder e ficar deprimido, dormir o tempo todo e fazer todas essas outras merdas que muita gente faria. Quer dizer, eu vi esses caras se aposentarem depois de talvez duas derrotas em lutas e dizerem que não têm mais isso ou que porra seja essa. Eu olho para eles e penso, ‘Caramba, cara.’ Tipo, que merda é essa? Dê um tapa em si mesmo e volte à prancheta.

“Eu sou inquebrável. Tive que começar a acreditar nisso e começar a dizer isso a mim mesmo de novo, porque não estava dizendo isso a mim mesmo”, continuou Ferguson. “Eu estava contando isso para todo mundo. Estou animando todo mundo, incluindo amigos, família, seja lá o que for, quem quer que seja, muitos entes queridos. Mas eu tive que finalmente começar a dizer isso a mim mesmo, porque comecei a me ver assim [downward mentally] um pouco. Não ser feliz fazendo o que faço, não competir com um sorriso, não me divertir treinando. Sempre meio que chateado.

“Cada vez que eu entrava na minha academia, eu ficava com medo e irritado, e simplesmente, ‘F ***, lá vamos nós de novo.’ Porque eu teria pessoas me dizendo, tipo, ‘Por que você está treinando o dia todo quando está perdendo seu tempo’, toda aquela merda que [clouded] na minha cabeça, onde foi como se eu tivesse parado de acreditar em mim mesmo. E foi terrível. Foi a pior coisa, cara. … Tive que me afastar, ouvir a mim mesmo, ouvir alguns bons conselhos de algumas pessoas boas e realmente pensar. Coloque meus pensamentos no papel – não apenas no Instagram, mas coloque-os no papel – pense no que eu poderia fazer, dar alguns telefonemas, fazer algumas perguntas, pedir ajuda. E, cara, as pessoas diziam: ‘Ei, estávamos esperando por você. Onde você esteve?’ Isso foi um A-plus ali.

Ferguson admitiu que parte do que ele está dizendo pode parecer clichê. Não passou despercebido para ele que o tropo de um lutador que retorna às suas raízes em um esforço para redescobrir algum tipo de sucesso há muito perdido é aquele que foi usado por muitos outros no passado, incluindo ele mesmo.

“Mas há uma diferença entre dizer e depois realmente fazer e, em vez de fazer parcialmente, fazer como deveria”, explicou Ferguson. “E é aí que estou agora. E tenho pessoas me verificando, certificando-se, eles dizem, ‘Ei, quando vamos fazer isso? O que vamos fazer isso? O que vamos fazer isso?’”

“Eu realmente tive que me abrir para realmente olhar, para ver se ainda queria fazer isso”, continuou ele. “Eu quero ser real – eu realmente quero fazer isso. Ainda quero competir. Não estou pronto para o boxe. Tipo, eu não estou. Eu tenho que deixar isso de lado. Você ainda não está boxeando, pare de treinar boxe o tempo todo. Há mais do que apenas jogar as mãos. Não para preparar MMA, é MMA e eu fazia isso. Tipo, eu costumava desmontar meus lutadores como se fosse xadrez. Eu costumava ir lá e fazer todas essas coisas. … Então eu realmente tive que me abrir para muitas coisas, e esses são os passos que estou dando, cara. Sou uma pessoa diferente, graças a Deus, e quero muito vencer. Eu realmente quero vencer. Não estou desejando – estou fazendo acontecer. Eu realmente quero vencer.”