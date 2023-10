Tony Ferguson: ‘Quando Khabib saiu, uma pequena parte de mim ficou com isso’

Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov estarão para sempre inextricavelmente ligados.

Os ex-rivais foram os dois pesos leves mais dominantes de sua época. Em seu apogeu, os dois homens acumularam sequências recordes de 12 vitórias consecutivas no UFC, que ainda hoje são referência para o sucesso na divisão até 155 libras, no entanto, sua rivalidade também caiu como uma das mais amaldiçoadas de todas. -tempo. Ferguson e Nurmagomedov foram infamemente marcados para lutar entre si em cinco lutas separadas de 2015-20, mas cada tentativa foi inevitavelmente frustrada por lesões, cortes de peso que deram errado ou outras circunstâncias infelizes.

Nurmagomedov se aposentou do MMA em 2020 após uma sequência invicta como campeão dos leves do UFC, mas Ferguson perseverou. Ele perdeu seis lutas consecutivas desde 2020 e espera sair dessa crise quando enfrentar Paddy Pimblett no UFC 296.

Mas para Ferguson, nunca foi o mesmo desde o dia em que Nurmagomedov se afastou.

“Nunca fiquei sentado pensando nas vitórias, derrotas, ou nos troféus, ou qualquer coisa assim. Sempre estive apenas competindo, competindo, competindo, competindo”, disse Ferguson em uma conversa reveladora no A hora do MMA. “E eu sei que quando Khabib saiu, uma pequena parte de mim saiu com isso. Foi um pouco chato, porque sempre tivemos isso, não vou dizer energia negativa, mas aquele hype que foi construído em torno disso. E então, quando isso desapareceu e a pandemia atingiu, e [my] A porra do time saiu, e depois um monte inteiro – não sobrou mais nada para mim, mais ou menos, exceto o que eu disse a mim mesmo que queria competir.

“Eu queria competir o suficiente para que talvez, possivelmente, ganhando ou perdendo, Khabib voltasse.”

Quis o destino que Ferguson quase realizasse seu desejo no início deste ano.

Ele disse que o UFC explorou filmar uma temporada de O ultimo lutador isso o colocaria contra Nurmagomedov como treinador. Infelizmente, porém, o plano nunca deu certo e a promoção girou em torno de Conor McGregor e Michael Chandler por seu recente TUF 31 temporada.

“Nós concordamos verbalmente em sermos treinadores”, disse Ferguson. “E alguns meses atrás, acho que foi em novembro, alguns meses se passaram e ele nem sequer foi para o canto [Islam] Makhachev, o que é uma coisa. E então ele tinha muitas coisas diferentes acontecendo em sua vida, onde ele teve que se questionar e não querer voltar. Então isso foi como outra chatice. Foi tipo, merda, ok, sério?

“Então eu tive que me encontrar e, como eu disse, deixar de lado algumas coisas, porque a raiva não é algo que você queira continuar segurando, e então aquela frustração que vem com ela, quando você não Não tenho essa capacidade de cuidar dos negócios ou de fazer reparações. Ainda não quero apertar a mão desse maldito. Ele ainda é gordo para mim, e Conor ainda é um idiota também. Mas no final do dia, há outro dia – o dia seguinte.”

A decisão de Ferguson de deixar de lado a raiva e a frustração que sentiu nos últimos anos foi parte da mudança mental que ele diz ter experimentado antes do UFC 296. Ele está de volta ao seu antigo time e disse que está em um estado mental mais confiante do que antes. já faz anos.

E embora ele esteja focado exclusivamente em Pimblett, o antigo TUF 13 o vencedor ainda não se importaria de retornar ao seu antigo reduto em algum momento, mesmo que seja sem Nurmagomedov.

“Quer saber, as terças-feiras do Tiramisu sempre existirão, como eu disse, e as segundas-feiras são segundas-feiras do McNugget. Sempre existirá”, disse Ferguson.

“[But] Eu não dou mais a mínima. O que eu quero fazer é treinar uma temporada. Eu realmente quero. Sou um ótimo treinador. Eu sei que sou um grande treinador, porque tive um ótimo treinamento.”