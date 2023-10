TOP 3 Concursos Públicos que você não pode perder em Outubro

Outubro é um mês repleto de oportunidades para os concurseiros de plantão. Três concursos públicos recentemente lançados prometem abrir portas para uma carreira sólida e recompensadora. Separamos aqueles que estão em alta neste mês e que prometem muitos inscritos. Dois deles são concursos nacionais e um é estadual, mas todos oferecem ótimas oportunidades para candidatos de nível médio e superior. Se você sonha em consolidar sua carreira no setor público, é hora de agir! Preparamos uma lista com os detalhes desses concursos para você não perder nenhuma informação importante.

Concurso da EBSERH

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro. São oferecidas um total de 695 vagas em diversos cargos de nível médio, técnico e superior nas diferentes Unidades da Rede EBSERH pelo país. Além das vagas imediatas, também há formação de cadastro reserva para mais nomeações no decorrer da validade da seleção.

Os salários variam entre R$ 2.626,01 e R$ 12.524,35, de acordo com o cargo e a carga horária. Os candidatos terão a oportunidade de escolher a lotação entre as diversas Unidades da Rede EBSERH, conforme a preferência indicada no ato da inscrição.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC até as 23h do dia 30 de outubro de 2023. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo pretendido. As provas estão marcadas para o dia 17 de dezembro de 2023. Prepare-se para esse desafio!

Concurso da Transpetro

Outro concurso aberto que merece destaque é o da Transpetro. São oferecidas 1.656 vagas em diferentes estados do Brasil. O concurso é dividido em três editais, cada um com requisitos específicos.

O primeiro edital é destinado a candidatos de nível médio/técnico para o cargo de Profissional Transpetro de Nível Médio – Júnior. São oferecidas 512 vagas, sendo 64 imediatas e 448 para cadastro de reserva em diversas áreas. O salário base é de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.

O segundo edital é voltado para cargos de nível superior no cargo de Profissional Transpetro de Nível Superior – Júnior. Aqui, são oferecidas 720 vagas, sendo 90 imediatas e 630 para cadastro reserva. Os salários têm garantia mínima de R$ 12.739,70.



Você também pode gostar:

O terceiro edital abre vagas para cargos como auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, segundo oficial de máquinas, segundo oficial de náutica e taifeiro, destinados a trabalhar em navios. São oferecidas 424 vagas, com 53 imediatas e 371 para cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas até as 16h do dia 30 de outubro de 2023, através da Fundação Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. As provas objetivas estão previstas para o dia 10 de dezembro de 2023.

Concurso do CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançou um novo concurso público com o objetivo de preencher 50 vagas e formar um cadastro de reserva para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, que exige nível superior.

A remuneração base para a carreira é de R$ 5.913,57, mas há acréscimos por titulação. Os adicionais alcançam R$ 9.018,95 para quem possui pós-graduação, R$ 10.091,16 para mestres e R$ 12.634,13 para doutores. A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas desde o dia 2 de outubro e vão até às 18h do dia 23 de outubro de 2023, no site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

As provas objetivas e a prova discursiva estão marcadas para o dia 14 de janeiro de 2024, com duração total de 4 horas e 30 minutos. Os locais serão divulgados em 11 de dezembro de 2023. Clique aqui e acesse o edital.

Bônus: Outros Concursos Estaduais

Além dos três concursos mencionados, também há ótimas oportunidades em concursos estaduais. Fique atento às oportunidades em sua região e acompanhe as notícias sobre concursos no Notícias Concursos. Mantenha-se sempre atualizado e esteja preparado para aproveitar todas as oportunidades que surgirem!

Lembre-se de que os concursos públicos são uma excelente forma de conquistar estabilidade financeira e uma carreira sólida. Invista em seus estudos, esteja preparado e boa sorte em sua jornada rumo à aprovação!