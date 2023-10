Torcedor de Phillies é esmagado pela segurança quando a invasão de campo dá desastrosamente errado

A O segurança pode ter a chance de uma mudança épica na carreira para a NFL depois de atuar uma queda defensiva espetacular em um torcedor no Philadelphia Phillies’ segundo jogo contra o Diamantes na noite de terça-feira.

O torcedor, que talvez tenha bebido demais naquela noitedecidiu que seria uma ótima ideia saltar e invadir o campo no meio do jogo.

Torcedor de Phillies é atacado de forma épica por segurança após tentar invadir o campo

Mas sua façanha não durou muito. Um guarda de segurança particularmente alerta avistou o homem assim que ele começou a entrar em campo e entrou fumegante, esmagando-o com um golpe enorme que o fez voar. Foi absolutamente golpe brutal e deixou o torcedor completamente atordoado.

A multidão não conseguia acreditar no que via e soltou um grande rugido depois de assistir o que poderia facilmente ter sido um jogo da NFL. “Entendi, entendi!” gritou a mulher que filmou todo o desenrolar das arquibancadas.

José Alvarado, jogador do New Orleans Pelicans colocou as mãos na cabeça em completo estado de choque. Ele não foi o único – a maioria dos jogadores produziu reações hilárias em resposta ao momento viral.