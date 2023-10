Torcedor de Phillies esmagado pela segurança após entrar em campo durante a vitória do NLCS

Um torcedor excessivamente zeloso dos Phillies aprendeu da maneira mais difícil que deveria ter comemorado a vitória de seu time no NLCS em seu assento na noite de terça-feira… porque quando ele tentou correr para o campo para torcer por seu time, ele foi NIVELADO por um segurança.

O passeio imprudente do homem no campo externo do Citizens Bank Park aconteceu poucos segundos depois que a Filadélfia deu os retoques finais em sua vitória por 10 a 0 no jogo 2 sobre o Arizona Diamondbacks.

Você pode ver no vídeo filmado por um torcedor no jogo… o invasor do campo pulou um muro externo e correu pela grama – apenas para ser recebido por um segurança que parecia um linebacker da NFL.

O árbitro colocou o torcedor do Philly no chão com um desarme tão puro… que até os jogadores do Phillies não puderam deixar de notar a ação enquanto cumprimentavam a algumas centenas de metros de distância.

O homem acabou sendo cercado por uma série de outros trabalhadores do estádio… e quando ele se levantou, sangue podia ser visto escorrendo de sua boca.