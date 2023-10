Torcedor usa fantasia de pênis gigante para jogo de futebol americano universitário e é rapidamente expulso: “Ele ficou muito arrogante”

Fãs do estado de Sam Houston não pude acreditar em seus olhos depois um fã corajoso decidiu assistir ao jogo recente vestido com uma fantasia de pênis gigante. Apesar da ação impressionante que estava acontecendo em campo- Sam Houston State estava vencendo por 21-10 no segundo quarto no momento em que o figura fálica entrou no estádioos torcedores ficaram paralisados ​​​​com o pênis gigante enquanto ele subia as escadas das arquibancadas.

Mas a façanha do cara vestido com a fantasia de pênis não durou muito. Pouco depois de aparecer, ele foi escoltado pela segurança. A resposta nas redes sociais tem sido hilariante, com um número esmagadoramente grande de pessoas a defendê-lo, dizendo que era totalmente injusto ele ter sido expulso.

Na verdade, X (antigo Twitter) teve um dia de campo e como você provavelmente pode imaginar, houve muitos jogos de palavras e piadas inapropriadas feitas desde o incidente. “O time sobe 21-10 uma vez e os torcedores ficam todos convencidos…” escreveu um usuário. “Se estivesse mais frio, isso não seria um problema tão grande”, brincou outro. “Bem, foi uma temporada difícil”, foi outro comentário espirituoso.