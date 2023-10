Tori Spelling é forçada a evacuar uma casa alugada durante a resposta da SWAT a um suposto atirador

Ortografia de Tori e seus filhos tiveram uma quarta-feira terrível depois que uma equipe da SWAT em busca de um homem com um rifle de assalto virou seu quarteirão de cabeça para baixo.

Tori e companhia, junto com seus vizinhos, receberam ordem de evacuar e ninguém precisou de qualquer incentivo para fugir.

Testemunhas dizem que o boato no quarteirão era que um homem vizinho da casa alugada de Tori estava barricado lá dentro com um AR-15. A polícia prendeu um homem.

Tori parecia visivelmente chateada enquanto corria para casa a toda velocidade… procurando freneticamente por seus filhos. A atriz e sua família estavam no meio da ação.

Tori ficou atrás da fita amarela de advertência da polícia enquanto o impasse acontecia… e ela estava conversando com vizinhos e atendendo telefonemas.

A polícia diz que tudo começou com uma chamada de rádio… com a resposta do LAPD e uma equipe da SWAT se reunindo também. A boa notícia é que a polícia diz que ninguém ficou ferido.