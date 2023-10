Toyota segue RECRUTANDO colaboradores ao redor do país

Veja mais informações e vá agora mesmo atrás da candidatura!

A Toyota, multinacional de origem japonesa com mais de 80 anos de história, está contratando novos funcionários ao redor do país. Dito isso, antes de falar mais sobre a famosa montadora de veículos, consulte a lista de possibilidades disponíveis:

Operador (a) Multifuncional – Movimentação Montagem – Sorocaba – SP – Efetivo;

Operador (a) Multifuncional – Trainee – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Advogado (a) Sênior – Sorocaba – SP – Efetivo;

Analista Comercial JR – (Planejamento de Produto e Preço) – Sorocaba – SP – Efetivo;

Analista Comercial Sênior (Planejamento de produto) – Sorocaba – SP – Efetivo;

Analista Melhoria Processos JR – Sorocaba – SP – Efetivo;

Assistente de Relacionamento com o Cliente – Sorocaba – SP – Temporário;

Pessoa Analista Administrativa JR – Sorocaba – SP – Efetivo;

Pessoa Analista de Logística JR (Contrato Determinado) – São José dos Pinhais – PR;

Pessoa Analista de Qualidade – Porto Feliz – SP – Efetivo;

Pessoa Compradora – Sorocaba – SP – Efetivo;

Consultor (a) Regional de Vendas PL – Florianópolis – SC- Efetivo;

Consultor (a) Regional de Vendas PL – Salvador – BA – Efetivo;

Consultor (a) Regional Pós-vendas PL – Cuiabá – MT – Efetivo;

Consultor (a) Regional Vendas – Goiânia – GO – Efetivo;

Pessoa Gerente de Desenvolvimento Produtos Digitais (DCX) – Sorocaba – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Toyota

Contando mais sobre a marca, vale ressaltar que, desde que a Toyota chegou ao Brasil, vem construindo um dos capítulos mais importantes na história da montadora e sua expansão global. Aqui foi instalada a primeira operação da empresa fora do Japão, com a produção do modelo Land Cruiser na pioneira fábrica de São Paulo, em 1958.

Além disso, o resultado de todos esses anos de atuação no Brasil é o maior orgulho de uma montadora que se preocupa em primeiro lugar com a qualidade e respeito aos clientes: o maior índice de satisfação entre as montadoras do país.

Como enviar o currículo?

Como já foi possível verificar a lista de cargos da Toyota, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



