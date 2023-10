Trade Technology OFERECE EMPREGOS de forma híbrida

A Trade Technology, empresa que oferece consultoria on demand, soluções efetivas, flexíveis e qualificadas em TI, softwares de inteligência cognitiva e infraestrutura, objetivando simplificar a gestão de negócio dos seus clientes, está contratando novos funcionários. Isto é, antes de falar mais sobre, confira a lista de cargos:

Analista de Suporte NOC 12×36 Diurno – Maringá – PR – Efetivo;

Analista de Suporte NOC 12×36 Noturno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Maringá – PR e Híbrido – Banco de talentos;

Desenvolvedor FullStack PHP – JR – Maringá – PR e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Trade Technology

Sobre a Trade Technology, é importante frisar que sua missão é guiar empresas rumo à transformação digital, preparando-as para novos desafios e crescimento, apoiadas em tecnologia e resultados. Para isso, conta com uma equipe qualificada, com mais de 300 certificações, oferecendo excelência nas áreas de Infraestrutura de TI, Desenvolvimento de Sistemas, e Consultoria.

Além disso, a Trade Technology acredita e incentiva talentos, investindo continuamente na evolução de seus colaboradores. Conta com o modelo de trabalho home office e híbrido, assim, sua sede possui um ambiente acolhedor e descontraído, na qual aproveita para realizar reuniões presenciais, rever outros times e também aproveitar as delícias da R2D2.

Como efetivar a sua inscrição?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.

