TRÁFEGO PAGO: afinal, o que é?

Resultados rápidos: Essa estratégia pode gerar resultados imediatos em termos de aumento do tráfego de um site. Diferente do tráfego orgânico , que pode levar tempo para se desenvolver, o tráfego pago pode gerar resultados quase que instantaneamente;

Segmentação precisa: Com o tráfego pago, é possível segmentar o público-alvo muito especificamente com base em diversos critérios, como localização geográfica, interesses, idade, gênero, entre outros. Assim, os anúncios são mostrados apenas para pessoas que têm potencial interesse no que está sendo oferecido, aumentando as chances de conversão;