Transmissão ao vivo do Prime Card on-line

A transmissão ao vivo online do Prime Card mostra como assistir a um dos eventos de boxe influenciadores mais esperados do ano, com KSI, Logan Paul e outros.

O Prime Card contará com dois eventos principais: KSI x Tommy Fury e Logan Paul x Dillon Danis. O evento começará às 12h ET, e você pode assistir às preliminares acima ou na ESPN +.

Esta parte do cartão é a seguinte:

Chase DeMoor x Tempo Arts

Swarmz x Ed Matthews

Astrid Wett vs. Alexia Graça

SX x DTG

A ação esquenta às 14h, quando começa o card principal no pay-per-view no DAZN e PPV.com. A parte do cartão é a seguinte:

KSI vs.

Logan Paul x Dillon Danis

Sal Papi vs.

Deen, o Grande vs. Tubarões Walid

Rei Kenny x Anthony Taylor

Whindersson Nunes x Meu Companheiro Nate

Alex Wassabi e NichLmao vs. Luis Alcaraz Pineda & BDave

Você também pode assistir ao card principal no YouTube abaixo. Custará $ 64,99.