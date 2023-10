Transmissão ao vivo do UFC 294 on-line

A transmissão ao vivo online do UFC 294 terá todas as primeiras ações de um dos cards mais esperados do ano em Abu Dhabi.

As preliminares do UFC 294 começarão às 10h ET, e a programação é a seguinte:

Tim Elliott x Muhammad Mokaev

Mohammad Yahya x Trevor Peek

Javid Basharat vs. Victor Henrique

Abu Azaitar x Sedriques Dumas

Mike Breeden vs. Jubileu de Anshul

Nathaniel Wood x Muhammad Naimov

Jin Yu Frey vs. Viktoria Dudakova

Bruno Silva vs. Shara Magomedova

Na luta principal, o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, colocará o cinturão em jogo contra o campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski. O card principal começará às 14h ET no ESPN + pay-per-view.