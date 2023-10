Transmissão ao vivo online do Invicta FC 54: assista ao evento McCormack vs.

Assista à transmissão ao vivo do Invicta FC 54 online no MMA Fighting para o card completo da luta McCormack x Wójcik, que começa às 20h (horário do leste dos EUA) na quarta-feira.

Um card de luta atualizado para o evento é o seguinte:

Danni McCormack vs. Karolina Wójcik pelo título peso palha do Invicta

Kristina Williams x Dee Begley

Hilarie Rose x Andrea Amaro

Julia Dorny x Riley Martinez

Maria Djukić vs. Fernanda Araújo

O Invicta FC 54 acontece no Citizens House of Blues, em Boston, e vai ao ar no canal da promoção no YouTube.