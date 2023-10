Transpetro muda cronograma de concurso

Recentemente, o edital do novo concurso da Transpetro sofreu alterações. Isto é, trata-se do processo seletivo com a oferta de mais de mil oportunidades de nível médio e superior.

Assim, a principal modificação ocorreu nas datas de dois eventos, que ficam da seguinte maneira:

Publicação do resultado das provas objetivas para todas as ênfases e das notas preliminares da prova discursiva, exclusivamente para a área da Advocacia em 29 de janeiro de 2024;

Vista das provas discursivas através do portal da Fundação Cesgranrio, banca examinadora da seleção, sendo os pedidos de revisão das notas das avaliações, apenas para a área de Advocacia em 29 e 30 de janeiro de 2024.

Ademais, também ocorrem alterações dos cargos e no conteúdo programático.

No total, o certame da empresa estatal irá ofertar 1.079 vagas, sendo estas para ingresso imediato e formação de cadastro de reserva. Desta forma, as oportunidades se dividem em três editais, sendo eles:

Edital 1: 64 vagas imediatas e 441 no cadastro reserva;

64 vagas imediatas e 441 no cadastro reserva; Edital 2: 90 vagas imediatas e 60 no cadastro reserva;

90 vagas imediatas e 60 no cadastro reserva; Edital 3: 53 vagas imediatas e 371 no cadastro reserva.

Desse modo, serão 154 vagas para ingresso imediato disponíveis para o nível médio e superior, no quadro de funcionários de terra.

Já para o quadro de mar, o processo seletivo contará com 53 oportunidades imediatas, para as carreiras de oficial, suboficial e guarnição.



Inscrições já se encontram abertas

O novo concurso público da Transpetro tem a organização da Fundação Cesgranrio. Portanto, esta ficará responsável pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação dos resultados finais da seleção.

Dessa maneira, todos os candidatos que possuem interesse em participar do certame poderão efetuar suas inscrições até o dia 30 de outubro, por meio do próprio portal da banca organizadora.

Então, após a realização da inscrição, será gerada uma taxa de inscrição de R$ 70 para cargos de nível médio e R$ 100 para aqueles de nível superior.

No entanto, é possível realizar a solicitação da isenção de taxa até o dia 09 de outubro. Para fazê-lo, os candidatos devem:

Ter inscrição no CadÚnico, principal banco de dados sociais do Governo Federal; ou

Ser doador de medula óssea.

Nesse sentido, o objetivo é aumentar o quadro de servidores do órgão.

“O processo seletivo da Transpetro visa ajustar sua necessidade de efetivo para as operações de hoje e atender a estratégia de crescimento dos negócios”, destaca o gerente executivo de Recursos Humanos, Alexandre Almeida.

Como serão as provas

Segundo o edital da Transpetro, as etapas objetivas estão agendadas para acontecer no dia 10 de dezembro.

O concurso se divide em três editais para carreiras de nível médio técnico e superior. Portanto, o formato das avaliações será de acordo com a função preterida por cada candidato.

Assim, para os cargos de nível técnico, a avaliação objetiva terá 60 questões, sendo elas sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Específicos.

Ademais, o edital para as carreiras de nível superior contará com provas objetivas compostas por 70 questões com abordagem dos seguintes assuntos:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Conhecimentos Específicos.

Portanto, é importante consultar o conteúdo programático.

Quais são os cargos?

O novo processo seletivo da Transpetro irá contar com a oferta de 1.079 vagas. Isto é, sendo deste número, 207 para ingresso imediato e outras 872 para a formação de cadastro de reserva.

Ademais, o edital se divide em cargos de nível médio técnico e superior, sendo eles:

Cargo profissional Transpetro de nível médio: 512 vagas;

Cargo profissional Transpetro de nível superior: 720 vagas;

Auxiliar de Saúde (ASA): 32 vagas;

Condutor Bombeador (CDM/BBD): 08 vagas;

Condutor Mecânico (CDM/MEC): 08 vagas;

Cozinheiro (CZA): 24 vagas;

Eletricista (ELT): 16 vagas;

Moço de Convés (MOC): 08 vagas;

Moço de Máquinas (MOM): 08 vagas;

Segundo Oficial de Máquinas (2OM): 128 vagas;

Segundo Oficial de Náutica (2ON): 184 vagas;

Taifeiro (TAA): 08 vagas.

Nesse sentido, é muito importante que o candidato confira os requisitos de cada cargo no edital. Além disso, cada cargo também tem seu conteúdo programático, o que é importante conferir para se preparar para as provas.

Ademais, junto dos salários, que variam de acordo com cada função, a Transpetro oferta adicionais atrativos para seus servidores.

Transpetro oferta adicionais

De acordo com a Transpetro, além da remuneração mensal, todos os funcionários que fazem parte do quadro de servidores da estatal possuem acesso a diversos benefícios como, por exemplo:

Auxílio creche;

Auxílio acompanhante;

Auxílio educacional;

Assistência multidisciplinar de saúde;

Benefício farmácia;

Plano de previdência complementar;

Programa de assistência especial, dedicados a cidadãos portadores de alguma deficiência física.

Como foi o último concurso da Transpetro

O último processo seletivo da Transpetro ocorreu no ano de 2018, também sob a coordenação da Cesgranrio, que atuou como banca examinadora.

Na época, então, o certame contou com a oferta de 1.650 oportunidades para os quadros de mar e terra. Ademais, deste número, 156 foram para ingresso imediato e outras 1.494 para formação de cadastro de reserva.

As vagas foram para cargos de nível médio, técnico e também superior. Assim, a remuneração para as funções variava entre R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45.

A grande maioria dos postos foram para a carreira de técnico de administração e controle júnior, função de nível médio, que contou com 150 vagas. Ao todo, 106.781 candidatos participaram do processo seletivo da estatal.

As 1.650 oportunidades no edital de 2018 se dividiram em níveis de formação

Primeiramente, exigindo nível médio:

Técnico de administração e controle júnior.

Além disso, os cargos de nível médio/técnico eram:

Técnico ambiental júnior;

Técnico de faixa de dutos júnior;

Técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior;

Técnico de manutenção júnior – Automação;

Técnico de manutenção júnior – Elétrica;

Técnico de manutenção júnior – Mecânica;

Técnico de operação júnior; e

Técnico de suprimento de bens e serviços júnior.

Por fim, exigindo nível superior:

Administrador júnior;

Advogado;

Analista de comercialização e logística júnior – Comércio e Suprimento;

Analista de comercialização e logística júnior – Transporte Marítimo;

Analista de sistemas júnior – Infraestrutura;

Analista de sistemas júnior – Processos de Negócio;

Analista de sistemas júnior – SAP;

Analista financeiro júnior;

Contador júnior;

Economista júnior;

Enfermeiro do trabalho júnior;

Engenheiro júnior – Automação;

Engenheiro júnior – Civil;

Engenheiro júnior – Elétrica;

Engenheiro júnior – Geotécnica;

Engenheiro júnior – Mecânica;

Engenheiro júnior – Naval;

Engenheiro júnior – Processamento (Químico);

Engenheiro júnior – Produção;

Engenheiro júnior – Telecomunicações;

Médico do trabalho júnior;

Profissional de comunicação júnior – Jornalismo; e

Profissional de meio ambiente júnior.