Travis Barker mostra lesão horrível na mão durante turnê com o Blink-182

Travis Barker, o renomado baterista do Piscar-182não é estranho aos acidentes no palco, mas sua última lesão na mão deixou os fãs em estado de choque.

Ladrador levou para Instagram para compartilhar uma foto horrível dele mão mutiladaque a plataforma rotulou como “conteúdo sensível”.

Postagem de Travis Barker no Instagram da sala de oração após ‘emergência familiar’

A imagem revelada Barker’s mão, fortemente enfaixada com esparadrapo encharcado de sangue.

Os nós dos dedos do baterista pareciam arranhados e apresentavam feridas abertas, embora o sangue já tivesse secado quando ele saiu do palco.

O incidente deixou uma enorme mancha Barker’s calça preta, destacando ainda mais a gravidade da lesão.

Em sua história no Instagram, Ladrador levantou a mão perto da câmera, mostrando dedos cobertos de sangue e crostas, com um corte proeminente nos nós dos dedos. Ele também exibiu seu calças manchadas de sangueuma consequência clara do acidente.

Barker tem lidado com problemas de saúde

Esta não é a primeira vez Ladrador enfrentou problemas de saúde e lesões nos últimos meses.

Em Fevereiroele compartilhou uma imagem de um dedo deslocado e rasgadoo resultado de uma lesão grave.

Após a cirurgia, ele documentou seu progresso de recuperação nas redes sociais.

No entanto, Barker’s sequência de problemas de saúde continuou enquanto ele contraía COVID 19 em Setembrojunto com outras doenças, incluindo um episódio de neuralgia trigeminal.

Apesar desses desafios, Ladrador permanece resiliente, declarando, “Posso lidar com qualquer coisa que Deus jogue em mim.”

Travis e Kourtney devem dar as boas-vindas a um menino em breve

Enquanto Barker se recupera de sua última lesão, ele aguarda ansiosamente a chegada de um menino com sua esposa grávida, Kourtney Kardashian.

Kardashian expressou seu entusiasmo em aumentar sua família, descrevendo isso como um “Sonho realizado” e valorizando a oportunidade de criar memórias especiais com Ladrador.

Ladrador e Kardashian A família em expansão juntar-se-á aos filhos de relacionamentos anteriores, tornando a sua jornada ainda mais notável.