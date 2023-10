Travis e Jason Kelce fazem admissão pública no convite do podcast de LeBron James

Tele, irmãos Kelce, Travis e Jason tiveram uma reação selvagem ao seu podcast na semana passada de ninguém menos que LeBron James. Em um tweet curto, mas doce, o Lakers estrela revelou que adoraria estar no podcast dos irmãos Kelce ‘New Heights’. Inicialmente, a reação deles foi apenas na mesma plataforma, mas eles tiveram que reagir durante um episódio. Nem é preciso dizer que os dois deixaram claro que acompanham sua carreira no basquete desde que ele era jovem em Ohio. Além disso, eles também revelaram que ainda não haviam enviado o convite oficial para a equipe de LeBron, mas estavam prestes a fazê-lo. Não é todo dia que você tem a chance de ter um dos maiores jogadores de basquete que já existiu em seu podcast. Essas são oportunidades que você simplesmente não pode recusar, especialmente se você se considera um fã.

A reação de Jason e Travis Kelce ao tweet de LeBron James

Aqui está o que Travis disse sobre isso: “Isso foi muito louco, eu não esperava que ele estivesse ouvindo esse show. Não há como não termos enviado o convite a LeBron James. fui assistir a um jogo no estado de Cleveland quando eu estava na sétima série para assistir LeBron James jogar basquete no ensino médio. Ele estava lotando arenas em todo o nordeste de Ohio e vendendo tantos ingressos que eles tiveram que levá-los para uma arena universitária. Eu estava fora do meu lugar e como uma criança ficando animada com a nova onda da NBA. E com certeza, ele não decepcionou, ele apenas continuou subindo e subindo e tem sido legal segui-lo. LeBron, você já sabe o que é. Precisamos encerrar o debate sobre se os jogadores da NBA podem ou não jogar na NFL. “

Jason Kelce foi um pouco mais curto em sua reação, mas decidiu se dirigir diretamente a LeBron James e convidá-lo para o podcast ali mesmo no programa. Os irmãos Kelce pareciam entusiasmados por ter a estrela do Lakers como parte de sua lista de convidados no podcast. Aqui está o que o centro dos Eagles disse: “Ouça, LeBron, você é bem-vindo sempre que quiser, irmão. Cresci vendo você jogar e assistimos sua carreira como caras de Cleveland e North East Ohio desde St. Santa Maria [High School] até agora. Acho que é seguro dizer que seria uma honra falar com você.”