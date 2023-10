Travis e Jason Kelce propõem que os treinadores da NFL usem camisetas de time… e zombam de Andy Reid

Tele segunda temporada de Travis Kelce e o podcast do irmão Jason, ‘New Heights’, está a todo vapor. O ‘pod’, que discute todas as coisas da NFL, viu seu a popularidade e o número de ouvintes dispararam após o romance de Travis com a cantora superstar Taylor Swift veio a público. Os rumores de que os dois estavam namorando foram confirmados pela presença de Taylor em três dos últimos quatro jogos dos Chiefs.

Apesar de todo o hype e muita discussão sobre o florescimento do romance de Travis nos episódios recentes, o assunto da conversa não teve nada a ver com Swift nesta ocasião.

Na verdade, o bate-papo foi bastante aleatório e mais uma vez produziu alguns momentos virais hilariantes… um dos quais envolveu Uniformes da NFL e, mais especificamente, se os treinadores devem usá-los nos bastidores.

“Os treinadores da NFL deveriam se vestir como jogadores, como treinadores de beisebol?” perguntou Travis, abrindo um grande sorriso. Jason não aceitou, rindo ao comentar o quão estranho ele achava que era isso. os treinadores de beisebol usam calças de beisebol completas.

“Você consegue imaginar Andy Reid?”, disse Jason ao irmão- um comentário que os dois acharam particularmente engraçado. “Você não precisa atacar meu treinador assim”, riu Travis em resposta.

O clipe foi postado no X e já acumulou centenas de milhares de visualizações…e um número igualmente grande de comentários de fãs conceituando treinadores com equipamentos da NFL. A conta New Heights X até postou um vídeo hilariante em photoshop do técnico Reid vestindo uma camisa do Chiefs. Não há dúvida sobre isso, seria realmente um espetáculo.