Travis Kelce brinca sobre sentir-se “apavorado” por Taylor Swift durante conversa com seu pai

Travis Kelce e seu irmão Jasão recentemente tiveram uma conversa alegre sobre a interação de seu pai com Taylor Swift. Durante o dia 12 de outubro Chefes de Kansas City jogo, o pai de Travis e Jason, Ed Kelceteve a oportunidade de conversar com o vencedor do Grammy.

Refletindo sobre o momento durante sua Podcast de Novas Alturas episódio em 18 de outubro, Travis expressou brincando preocupação com Taylor, dizendo: “Sim, Taylor conversando com o pai… me senti péssimo por Taylor estar nisso.” Jason entrou na conversa, afirmando: “Ele não deveria estar falando com Taylor Swift”. Os irmãos riram, mas também deram crédito ao pai, com Travis chamando-o de “o melhor pai do mundo”.

Travis Kelce revela como se sente quando sai com Taylor Swift

Enquanto a mãe deles, Donna Kelcerecebeu atenção por suas conversas com Taylor durante aparições na NFL, Travis e Jason gostou de ver o pai deles tendo seu momento. Travis brincou sobre o novo interesse de seu pai pela música de Taylor, dizendo: “Você pode ver nesta foto que tudo o que ele está fazendo é estimulá-la… Ele começou a ouvir a música dela um pouco mais.”

Jason acrescentou com humor: “Abençoado seja. Ele disse: ‘Agora peguei todos os seus CDs na biblioteca local e os gravei em meu computador.’ Porque isso é legal, como cidadão contribuinte.”

Travis se sente “no topo do mundo”

O jogo de 12 de outubro contra o Denver Broncos foi significativo porque ocorreu poucos dias antes de Travis e Taylor tornarem público seu relacionamento na cidade de Nova York. Isso marcou a terceira aparição de Taylor em um dos recentes shows de Travis Chefes de Kansas City jogos, após sua participação nas vitórias contra o Ursos de Chicago em setembro e Jatos de Nova York no início de outubro.

A atenção da mídia em torno da presença de Taylor nesses jogos é algo que Travis está aceitando com calma. Ele comentou durante uma coletiva de imprensa em 6 de outubro: “À medida que toda a atenção chega, parece que eu estava no topo do mundo depois do Super Bowl – e agora, ainda mais no topo do mundo… Você tem muitas pessoas que se preocupam com Taylor, e por boas razões.”