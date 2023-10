Travis Kelce canta músicas de Taylor Swift durante passeio na Texas World Series

O tight end do Chiefs estava em Arlington, TX na sexta-feira – onde passou pelo Globe Life Field para assistir ao jogo 1 da World Series entre os Rangers e os D-backs … e onde acabou sendo pego pela câmera se entregando a as músicas cativantes de sua namorada.

Primeiro, os fãs notaram TK cantando e dançando junto com ‘Shake It Off’… que foi tocado durante o jogo. Os saltos de Travis foram mostrados no jumbotron, e ele não se esquivou de sincronizar os lábios – balançando a cabeça e fazendo um pouco de ação com as mãos também.