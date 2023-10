Travis Kelce chega ao jogo dos Phillies com o irmão Jason, sem Taylor Swift à vista

Deve ter havido uma regra de “garotas proibidas” entre os irmãos Kelce no jogo do Philadelphia Phillies na segunda-feira… porque Travis dar Jasão foram vistos curtindo a partida dos playoffs juntos – e Taylor Swift estava desaparecido

As duas estrelas da NFL foram ao Citizens Bank Park para o jogo 1 do NLCS contra o Arizona Diamondbacks… e a multidão certamente ficou feliz em vê-los – explodindo em aplausos quando os irmãos foram mostrados no placar no meio da competição .