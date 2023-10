Travis Kelce comemorou aniversário com amigos e ‘deixou de fora’ Taylor Swift

Taylor Swift e Travis KelceO novo relacionamento de tem sido o assunto do mundo das celebridades desde setembro. No entanto, apesar de tudo parecer bem nas últimas semanas, descobriu-se que a dupla não comemorou Travis Kelceaniversário recente juntos.

O tight end do Kansas City Chiefs comemorou seu aniversário com amigos e pareceu “deixar de fora” sua nova namorada, embora as circunstâncias exatas permaneçam um pouco obscuras.

Em fotos obtidas pelo New York Post, Kelce foi flagrado reunido com amigos em um estacionamento fora do Arrowhead Stadium na quinta-feira, mesmo dia de seu 34º aniversário.

Inicialmente, as fotos mostravam o grupo passando uma hora dentro do SUV preto de Kelce, antes de o grupo se separar em carros diferentes.

Kelce aproveitou um dia antes de retornar aos treinos nas instalações do Chiefs. Ele já havia sido visto em um posto de gasolina local, segurando vários charutos ao sair da loja anexa.

Swift esteve em Nova York para o último jogo de Kelce

Enquanto o Chefes de Kansas City lutando para uma vitória sobre o ressurgente time do New York Jets na noite de domingo, Taylor Swift esteve presente no estádio MetLife para assistir seu novo namorado.

Embora ela tenha deixado a Big Apple na quarta-feira, a Page Six relatou que ela voltou para Nova Jersey, em vez de viajar para Kansas City para estar com Kelce em seu aniversário de 34 anos.

KelceA agenda de Michael não permitia uma grande comemoração, por isso ele foi visto com os meninos em seu SUV na quinta-feira.

Travis Kelce comemora aniversário com amigos, Taylor Swift não entra no corte

O bom senso sugeriria que uma grande celebração não seria possível e Kelce preferiu passar algum tempo com seus amigos locais, em vez de organizar um grande evento que Rápido certamente teria sido convidado para isso.

Quando veremos Swift e Kelce juntos?

Os Chiefs serão os próximos a entrar em ação na noite de domingo, quando viajarem para Minnesota para enfrentar os Vikings e sua defesa dominante.

Não está claro se Taylor Swift estará presente no jogo, embora esse seja o próximo momento lógico para o casal ser visto em público junto.