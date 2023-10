Travis Kelce criticado por Shannon Sharpe por participar da World Series 48 horas antes da derrota chocante para o Broncos: “É uma aparência horrível”

Travis Kelce está sendo criticado pelo ex-tight end da NFL e personalidade da TV Shannon Sharpe para viajar para uma sexta à noite Série Mundial jogo no Texas antes do Chefes de Kansas City ficou chateado com o Denver Broncos no domingo.

Viagens fora de campo de Travis Kelce durante a temporada de 2023

Kelce tem vivido como uma estrela do rock fora do campo durante toda a temporada, encontrando-se com Taylor Swiftaparecendo em Sábado à noite ao vivo e hospedando um podcast com seu irmão Jason toda semana. Continuou com sua viagem ao Texas para ver o guardas assumir o Diamantes no Série Mundialonde ele foi flagrado dançando o hit de Swift “Deixar pra lá.”

Esse nem foi o primeiro jogo de beisebol que ele compareceu nesta pós-temporada, tendo participado anteriormente de um Filadélfia Phillies jogo com seu irmão, Jason.

Shannon Sharpe compara Kelce a Romo, Odell

Então, por que isso foi tão importante que “Unc” tocou no assunto novamente na segunda-feira? Primeira tomada da ESPNdepois de lançar inicialmente as críticas em seu podcast Nightcap com Chad Ochocinco?

Simplificando, porque eles perderam. Foi a primeira derrota do Chiefs com Kelce na escalação este ano, e a primeira para o Broncos nas últimas 17 tentativas. As pessoas não fazem perguntas quando você está ganhando, mas suas escolhas de estilo de vida fora do campo chamaram mais a atenção de Sharpe após a embaraçosa derrota por 24 a 9 em Denver, à qual Taylor não compareceu.

“Foi no Texas. Ele mora em Kansas City”, disse Sharpe a Ochocinco no Nightcap. “É uma aparência horrível. É uma aparência terrível.”

O ex-tight end do Broncos afirmou no First Take que isso seria um grande negócio se fosse qualquer outra pessoa, citando o clamor contra as viagens no meio da temporada que Tony Romo e Odell Beckham Jr. famoso no passado.

Talvez ele esteja certo, mas se aprendemos alguma coisa este ano, é que Travis Kelce joga com regras diferentes.