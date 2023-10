Travis Kelce deixa Taylor Swift em casa para ir beber com amigos no jogo dos Eagles

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce foi flagrado saindo do apartamento de Nova York Taylor Swift no domingo sozinho antes de aparecer no MetLife Stadium para apoiar seu irmão Jasãocentro do Filadélfia Eaglescontra o Jatos de Nova York e beber cerveja com os amigos.

Travis, 34 anos, vestiu um agasalho verde para o jogo e foi visto bebendo cerveja Corona em lata com dois amigos, que também se juntaram a ele para tomar um drink, perto da linha lateral.

Travis Kelce comemora aniversário com amigos, Taylor Swift não entra no corte

Sua namorada não foi vista em lugar nenhum quando os Jets derrotaram os Eagles pela primeira vez na história da franquia e entregaram a Philly sua única derrota na temporada.

Jason, 35, provavelmente terá uma reação hilária a toda a provação durante o próximo episódio do podcast dos irmãos, “New Heights”, na quarta-feira.

Taylor Swift estava cansada da noite anterior?

Swift, 33 anos, era considerada fã dos Eagles antes do início do romance com Travis, mas aparentemente não se dá ao trabalho de assistir a um de seus jogos perto de sua casa.

Recentemente, ela torceu pelos Chiefs no MetLife Stadium contra os Jets e compareceu duas vezes ao Arrowhead Stadium para torcer por Travis.

Talvez, no entanto, Swift estivesse cansada da noite anterior, quando ela e Travis deram as mãos durante o jantar, depois de fazer uma aparição surpresa no Sábado à noite ao vivo (SNL).