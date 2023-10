Travis Kelce deve jogar no confronto do Chiefs na noite de quinta-feira contra o Broncos

Tjogo de quinta-feira à noite entre o Chefes de Kansas City e a Denver Broncos está cheio de expectativa, especialmente em relação ao star tight end Travis Kelce status do dia do jogo. Embora de acordo com relatos, Kelce espera-se que jogue depois de responder bem na sessão de treinos de hoje.

Kelceuma figura central no Chefes‘estratégia ofensiva, foi apontado como questionável para a próxima disputa devido a uma lesão no tornozelo que sofreu contra o Minnesota Vikings no domingo. Esta incerteza surgiu depois que o relatório de lesões de segunda-feira o listou como não participante, embora ele tenha mostrado progresso ao participar de forma limitada na terça e na quarta-feira, levando à crença de que ele estará em condições de jogar.

Vale ressaltar que apesar de ter sofrido uma entorse no tornozelo no segundo quarto do jogo de domingo, Kelce mostrou sua resiliência para tentar superar isso. Ele não apenas voltou ao jogo, mas também encerrou o dia com impressionantes 10 recepções, percorrendo 67 jardas e até marcando um touchdown.

Os problemas de lesões continuam para os Chiefs

Kelcea adição de certamente impulsionará os Chiefs, embora ele não seja a única preocupação para o Chefes antes do confronto de quinta à noite. O lado defensivo George Karlaftis também está em uma situação questionável. Lutando contra um problema no tendão da coxa, Karlaftis esteve limitado ao longo da semana, tornando a sua disponibilidade uma questão de especulação.

Aprofundando ainda mais as preocupações dos Chiefs está a recente adição do apostador Tommy Townsend ao relatório de lesões de quarta-feira. Townsend, que foi considerado limitado devido a uma lesão no joelho esquerdo, complica as coisas para Kansas City. A equipe, notavelmente, não tem um chutador ou apostador reserva em seu elenco de treino, o que levanta questões sobre sua estratégia de jogo caso Townsend não possa jogar. Poderíamos ver Andy Reid ser mais agressivo em situações de 4ª descida?

A forma como os Chiefs enfrentam esses desafios pode ser fundamental para seu desempenho na noite de quinta-feira contra um time do Denver Broncos que está desesperado por uma vitória para mudar sua temporada.