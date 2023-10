Travis Kelce diz que a NFL está ‘exagerando’ com a cobertura de Taylor Swift

Travis Kelce acha que a NFL deveria aumentar o ritmo com isso Taylor Swift cobertura … dizendo que a liga está “exagerando um pouco” no que diz respeito à presença do cantor pop em seus jogos.

Kelce abordou a obsessão da liga com seu novo relacionamento no “Novas alturas” podcast com seu irmão, Jasãona quarta-feira … dizendo que entende por que as câmeras continuam mostrando Swift na TV, mas ficou excessivo neste momento.