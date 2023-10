Travis Kelce e Taylor Swift ficam juntos em sua casa

Como você sabe, Taylor estava torcendo por seu namorado na noite de quinta-feira, e é o terceiro jogo que ela participa. Ela estava com a mãe e o pai do Travis, juntamente com Brittany Mahomes.

Você precisa saber que há algo muito sério acontecendo. Taylor voou de Nova York para Los Angeles na quarta-feira para assistir à estreia mundial de seu filme no The Grove, e então reservou-o para Kansas City no dia seguinte para aparecer no jogo daquela noite.