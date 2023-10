Travis Kelce e Taylor Swift: uma combinação perfeita no paraíso da moda

CQuando se pensa em celebridades da moda, nomes como Travis Kelce e Taylor Swift pode não vir imediatamente à mente. Mas à medida que os acontecimentos recentes se desenrolam, é evidente que este suposto par partilha mais do que apenas afecto; ambos têm uma paixão inegável pela moda.

Travis Kelce, a sensação do tight end Chefes de Kansas City, revelou recentemente um aspecto surpreendente de sua vida: seu amor pela moda. O Ohio nativo confessou que a moda desempenha um papel significativo no seu dia a dia. Desde escolher a roupa de entrada do vestiário até transformar um quarto inteiro em um armário, KelceOs movimentos da moda chamaram a atenção de muitos.

Curiosamente, sua paixão por estar no seu melhor é compartilhada pelo ícone pop global, Taylor Swift. A cantora de “Cruel Summer” conhece bem os holofotes e sempre esteve no centro das atenções por suas escolhas de moda, tanto quanto por seus sucessos no topo das paradas.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

Kelce está trazendo a moda para o mundo da NFL

O mundo da moda sempre foi um playground para as celebridades se expressarem, mas não é sempre que vemos um superastro da NFL se alinhando com o mesmo. Kelce’s estilo único, desde sua enorme coleção de tênis até suas compras online na Farfetch e Ssense, fala de alguém que não tem medo de se destacar.

Assim como Rápido é conhecida por usar a moda como uma ferramenta para se expressar e expressar sua música, Kelce também vê a moda como uma extensão de sua identidade. Ele mencionou: “Faço isso para colocar um sorriso no rosto de alguém”.

De suas supostas aventuras de caça a uma casa em Cidade de Kansas ao amor mútuo por designs únicos, fica claro que Kelce e Swift não estão apenas chamando a atenção no campo ou no palco, mas o mundo não se cansa do novo casal de poder

À medida que continuam a surgir rumores sobre a natureza do relacionamento deles, uma coisa é certa: Travis Kelce e Taylor Swift são uma combinação perfeita no paraíso do pop, tanto em suas respectivas carreiras quanto na paixão que compartilham pela moda. Só o tempo dirá onde esta dupla dinâmica levará sua jornada fashion, mas por enquanto, todos os olhos estão voltados para eles.