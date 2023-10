Travis Kelce é um “cara legal e normal” e isso deixou Taylor Swift feliz, diz fonte

Pna estrela Taylor Swift está supostamente otimista sobre seu romance com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce. O casal, ambos de 33 anos, está ligado há pouco mais de um mês, mas Kelce já está apaixonado por Swift. O cantor assistiu a dois de seus jogos, incluindo a vitória do Chiefs sobre o Jatos de Nova York no MetLife Stadium com seu grupo de amigos famosos.

Kelce, duas vezes vencedor do Super Bowl, foi flagrado saindo do apartamento de Swift em Nova York antes do jogo da semana 4. Apesar de suas agendas lotadas, o casal supostamente “conversa todos os dias”.

Uma fonte revelou que Rápido está gostando de conhecer Kelce e tem grandes esperanças em seu relacionamento. “Ela gosta que ele seja um cara normal e legal”, disse a fonte. “Ele tem os pés no chão e não é afetado pela fama. Ela também o acha gostoso.” Outra fonte afirmou que Kelce está completamente apaixonado pelo vencedor do Grammy.

A presença de Swift nos jogos de Kelce causou polêmica tanto na internet quanto na comunidade da NFL. A audiência da TV disparou e a liga até fez alterações em suas biografias de mídia social devido ao envolvimento de Swift. No jogo no MetLife Stadium, Swift foi acompanhado por amigos famosos como Blake Lively, Ryan Reynolds, Sophie Turner e Hugh Jackman. Os fãs e a mídia acompanharam de perto cada movimento seu, desde a chegada até a suíte.

Taylor foi gentil e humilde com todos nos jogos

Apesar de toda a atenção, Swift foi descrito como “discreto e de baixa manutenção” e “doce” para todos no jogo. Este é um forte contraste com seu relacionamento anterior com o ator Joe Alwyncom quem ela se manteve discreta durante o relacionamento de seis anos antes da separação em abril.

Swift está se divertindo e tem saído com amigos e ficado fora até tarde. Esta nova liberdade parece ser uma mudança revigorante para a cantora. O casal está levando seu relacionamento dia após dia, mas Swift continua esperançosa para o futuro.

No geral, parece que Taylor Swift e Travis Kelce estão gostando da companhia um do outro e construindo uma conexão forte. Com interesses comuns e personalidades práticas, eles podem ter um futuro promissor juntos. Só o tempo dirá se o romance deles continuará a florescer, mas, por enquanto, Swift e Kelce estão otimistas sobre o que está por vir.