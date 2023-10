Travis Kelce é visto saindo do apartamento de Taylor Swift em Nova York em seu carro depois de passar a noite

Os rumores de romance de Travis Kelce e Taylor Swift ficaram mais quentes depois que o tight end do Kansas City Chief foi visto saindo de seu apartamento em seu Land Rover preto para o hotel onde ele está hospedado, enquanto os Chiefs se encontrariam com os NY Jets sem Aaron-Rodgers.

De acordo com a Page Six, Kelce se juntou a Swift depois que ela saiu com Sophie Turner, Blake Lively e Brittany Mahomes e passou a noite no apartamento dela para depois chegar ao hotel de bom humor, cumprimentando as testemunhas oculares.

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

Espera-se que Swift compareça ao jogo do Chief contra os Jets

A internet pegou fogo depois que surgiu a notícia de que Swift compareceu aos jogos do Chief e foi visto saindo com A mãe de Kelce no camarote VIP em Kansas City. Tudo o que aconteceu naquele dia parecia ter um lugar online, os sapatos que Swift usava eram tendências e até a Heinz lançou um molho rancho de lançamento limitado chamado ‘aparentemente rancho’

Com casais importantes, parece ser difícil fazer os relacionamentos funcionarem devido às suas carreiras que exigem tempo, e é por isso que Sally Baker, especialista em relacionamentos, falou ao Mirror, para tentar dar-lhe dois centavos.n como fazer seu relacionamento funcionar.

Especialista compartilha conselhos de relacionamento para Taylor Swift e Travis Kelce

Ela afirma que “ambos alcançaram o auge da fama e do sucesso em suas respectivas carreiras na música e no esporte”, e mencionou que “já demonstram seu imenso talento, paixão e determinação”.

“No entanto, manter um relacionamento saudável em meio às pressões e demandas das celebridades pode ser extremamente desafiador“ela elaborou” É importante que Taylor e Travis permaneçam fundamentados em seus valores fundamentais e na conexão um com o outro. Eles deveriam se ver como pessoas inteiras, não apenas como ‘o cantor’ ou ‘o atleta’.”

Ela também mencionou que “Reservar tempo para uma intimidade genuína e compartilhar as alegrias e desafios da vida é crucial, mesmo quando agendas lotadas tornam isso difícil. Estabelecer limites saudáveis ​​em torno das suas vidas públicas e privadas permite-lhes nutrir o seu vínculo.”