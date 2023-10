Travis Kelce ostenta calças de veludo e os fãs zombam dele: por que ele está usando cortinas de Taylor Swift?

Tcada movimento de Ravis Kelce vai levá-lo aos jornais no momento, visto que ele está em um novo relacionamento com a sensação pop Taylor Swift.

A última novidade que chamou a atenção dele foi a escolha de calças de veludo, que Rápido os fãs puderam fazer uma observação muito rápida sobre.

Travis Kelce comemora aniversário com amigos, Taylor Swift não entra no corte

A moda de Travis Kelce gera milhares de comentários no Instagram

Kelce foi avistado antes do Chefes de Kansas City jogo contra o Minnesota Vikings vestindo uma calça larga de veludo marrom.

Podem não agradar a todos, mas são calças da moda.

No entanto, aparentemente têm uma semelhança com o par de cortinas de veludo que estão no fundo de todos RápidoA tracklist de ‘Midnight’ revela vídeos do TikTok.

Nesta nova série de vídeos, Rápido está sentado em frente às cortinas de veludo que, supostamente, seriam muito fáceis de transformar em calças.

Kelce compartilhou sua roupa em seu Instagram e, como você poderia esperar, RápidoOs fãs inundaram os comentários.

Alguns fãs perguntaram por que Kelce estava usando “cortinas de mãe”, referindo-se a Rápidoenquanto outros simplesmente as chamavam de “cortinas da meia-noite”.

Travis Kelce responde com bom humor

Kelce fez questão de não levar os comentários muito para o lado pessoal e respondeu a um comentário que dizia “O que é isso… veludo?!?!”.

“Não faço ideia, mas eles são tão confortáveis ​​quanto parecem!!” o tight end respondeu.