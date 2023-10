Travis Kelce responde a ‘Mr. Piada da Pfizer, vale a pena receber Jab

Kelce abordou os comentários recentes de AR8 no “Pat McAfee Show” com repórteres na sexta-feira… contando algumas piadas enquanto discutia toda a provação.

“Achei muito bom”, disse Kelce nas instalações dos Chiefs. “Quero dizer, com o bigode agora, pareço um cara chamado Sr. Pfizer. Quem diria que eu entraria em uma guerra de vacinas com Aaron Rodgers, cara. Sr. Pfizer contra a família Johnson & Johnson ali.”

“Consegui isso por causa de, você sabe, me manter seguro, manter minha família segura, as pessoas neste prédio. Então, sim, estou 1000%. Totalmente confortável com ele me chamando de Sr.