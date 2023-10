Travis Kelce revela por que ele e Taylor Swift fizeram aquela participação especial no Saturday Night Live

Sábado à noite ao vivo é o programa de comédia mais antigo ainda no ar, com décadas de transmissão ao vivo na NBC. No fim de semana passado, eles voltaram com uma nova temporada que o ex-aluno do SNL Pete Davidson hospedado, mas as pessoas não esperavam participações especiais do casal de TI na NFL: Taylor Swift e Travis Kelce. Ambos apareceram em segmentos diferentes e foram aplaudidos igualmente pela multidão dentro do estúdio. O TE dos chefes de Kansas City apareceu em uma esquete onde o elenco do SNL zomba da mania Swiftie que aparentemente tomou conta de todo o país. Ele aparece no final por apenas um breve momento. Taylor Swift também apareceu para apresentar o número musical, sua amiga Ice Spice foi a atração daquela noite.

Travis Kelce revela como se sente quando sai com Taylor Swift

No ‘Novas alturas‘podcast, Travis Kelce falou sobre essa experiência: “Aparecemos em SNL, tendo a ideia de aparecer para apoiar o Ice Spice. Ela e Taylor são amigas. Eu sempre quis conhecer Pete Davidson. Sou fã dele há algum tempo. Foi elétrico estar de volta àquele lugar. Há algo sobre estar naquela sala, estar no primeiro episódio da temporada, eu me diverti muito. Era uma sala dos fundos repleta de estrelas, mas não sou de citar nomes. Foi incrível. Lorne Michaels, obrigado por nos receber, foi um prazer. Eu não sabia quais esquetes estavam surgindo, acho que era irônico que eles estivessem fazendo uma esquete sobre ‘Mania rápida‘, mas achei hilário e quando me convidaram para fazer parte disso eu disse que ficaria honrado. Taylor então fez sua participação especial apresentando sua amiga Ice Spice, que arrasou.”

Taylor Swift e Travis Kelce parecem estar namorando

Todas essas viagens para outras cidades e escapadas durante o NFL temporada tem que significar Travis Kelce está definitivamente tentando ficar firme com Taylor Swift. Até agora, eles parecem estar se dando bem e progredindo como um novo casal. Eles com certeza parecem estar se divertindo tanto quanto podem, dadas as vidas extremamente ocupadas que ambos levam. Travis Kelce também tem seu podcast ao lado Jason Kelce, que acontece no período da manhã. Eles nem sempre falam sobre o aspecto de celebridade em suas vidas, mas também mergulham em detalhes sobre a própria NFL. Inicialmente, essa era a intenção, mas eles também entendem que se tornam incrivelmente virais quando falam sobre Taylor Swift. Parabéns a ambos.