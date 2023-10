Travis Tygart, da USADA, detalha desentendimentos com o UFC por causa do programa antidoping

De acordo com o CEO da Agência Antidoping dos EUA, Travis Tygart, a relação entre a USADA e o UFC começou a ruir no verão passado.

Foi quando o CEO do UFC, Dana White, disse que havia “100%” de chance de Conor McGregor lutar este ano. White também rejeitou a afirmação da agência antidoping de que o ex-campeão, retornando de uma perna quebrada sofrida no UFC 264, precisava se inscrever no programa antidoping do UFC por pelo menos seis meses antes de lutar.

“Quem se importa com o que a USADA diz?” White disse ao TSN em julho passado.

O CEO do UFC mais tarde voltou atrás em um discurso inflamado em grande parte direcionado ao uso de sua citação pela mídia, mas a mensagem para Tygart foi clara. O UFC nunca pediu à USADA que desse a McGregor uma isenção que lhe permitisse lutar mais cedo, disse Tygart ao MMA Fighting, mas a promoção não precisava.

“Eles não [ask for an exemption] em parte porque eles sabiam qual era a nossa posição, porque deixamos isso bem claro com eles, por escrito e em conversas, e publicamente quando fizemos as declarações que fizemos”, disse Tygart. “Mas eles com certeza não gostaram das declarações que fizemos.”

Na segunda-feira, Tygart disse que estava em uma ligação com executivos do UFC quando eles o informaram que a promoção estava “indo em uma direção diferente” e não renovaria seu contrato com a organização sem fins lucrativos, que administra o programa antidoping do UFC desde então. 2015.

“Eles disseram algo sobre seu próprio programa personalizado, ou programa flexível, definir custos, e eu os pressionei sobre o custo, porque demos a eles um número que era muito consistente com os números dos últimos oito anos, incluindo inflação e tamanho do pool, atleta o tamanho aumenta e esse tipo de coisa”, disse Tygart. “E nunca ouvimos mais nada sobre o número. Nunca houve uma pergunta sobre: ​​’Podemos cortar um pouco aqui? Isso parece muito alto.

“De repente, era financeiro, e eu disse que isso soa muito vazio, porque esta é a primeira vez que você, você sabe, no dia em que temos uma ligação agendada sobre isso, você me diz que os custos são um problema, quando eles nunca estive antes, e todos vocês agora estão avaliados em US$ 12 bilhões, e US$ 7 milhões de dólares para uma empresa de US$ 12 bilhões é, francamente, uma ninharia. Então, o que realmente está acontecendo aqui?”

Tygart disse que nunca obteve resposta. (O UFC não respondeu imediatamente ao MMA Fighting por um pedido de comentário sobre a caracterização da conversa.)

Tygart disse que a elevada valorização do UFC “não acontece em grande parte sem um programa administrado pela USADA”, e a equipe executiva anterior da promoção entendeu a contribuição da agência para o esporte e seus atletas. Sob nova liderança e novas metas financeiras, ele especulou que o lugar da USADA já não estava seguro.

“Olha, para organizações esportivas e para um lutador com mais de US$ 100 milhões, é preciso abrir mão de muito controle, especialmente quando você é uma empresa de capital aberto e está mais preocupado agora com seus resultados financeiros”, disse Tygart. “Espero que honrem pelo menos os seis meses, mas o tempo dirá.”

A partir de 1º de janeiro de 2024, a janela de testes de seis meses de Conor McGregor não será mais preocupação da USADA. Tygart espera que o UFC contrate outra empresa que fique aquém dos padrões da agência antidoping.

“Existem algumas empresas privadas por aí”, disse ele. “Alguns deles pertencem a empresas de capital de risco ou empresas de capital privado e estão dispostos a executar qualquer tipo de programa, tenha credibilidade ou não, se puderem obter algum lucro. E então meu palpite é que eles conseguirão alguma empresa de coleta de amostras que faça isso.

“[Drug Free Sport International], por exemplo, e algum outro esporte profissional que faz isso, e então provavelmente tentarão subcontratar um laboratório, e então o UFC provavelmente cuidará de todos os resultados, meu palpite. Então, eles vão trazê-lo para dentro e controlar todos os aspectos: quem é testado, o que é testado, em que horas são testados, enviam coletores para testá-lo. Não sei, mas essa é a minha previsão com certeza.

“Esse não é um modelo que chegue perto, em termos de probabilidade e eficácia. Mas esse é o modelo que você pode controlar e obter os resultados que deseja, quando deseja, sem o mesmo nível de abertura, transparência e independência que nosso programa oferece.”

A USADA foi regularmente criticada por observadores do MMA pela falta de transparência e inconsistência no julgamento dos casos de atletas acusados ​​de violações antidoping. Parte disso pode ser atribuído à ciência em constante mudança das drogas que melhoram o desempenho e aos testes concebidos para detectá-las – e à vontade dos atletas de desafiar as conclusões da USADA. Mas quase todos os lutadores concordaram que o tipo de teste – testes aleatórios, fora de competição – era a melhor maneira de limpar o esporte.

O peso pesado do UFC Curtis Blaydes disse uma vez que estava mais do que disposto a enviar seu paradeiro à USADA para testes durante todo o ano. “Se eles conseguirem um cara por ano, então vale a pena”, disse ele ao MMA Fighting em 2017. “Isso é um trapaceiro a menos no UFC”.

Tygart brincou que pelo menos um lutador do UFC tinha “uma recompensa pela minha cabeça”, mas ressaltou que a maioria dos lutadores aprova o programa antidoping, citando pesquisas de aprovação de empregos de lutadores.

“Eles apoiam o programa de forma esmagadora e, para muitos atletas, é por isso que se envolveram com o programa”, disse ele. “Seus atletas são contratados independentes, então é difícil que eles não tenham os direitos e a voz que realmente deveriam ter, e tínhamos uma espécie de esperança para eles nisso, de que estaríamos aqui para protegê-los e apoiá-los. E agora aquele tapete foi puxado debaixo de suas pernas, e isso é realmente triste e lamentável.

“Inicialmente nos envolvemos com esse programa em 2015 porque atletas vieram até nós, e havia vários atletas do UFC na época que literalmente se aproximaram de nós e quase imploraram para que nos envolvêssemos, porque era muito sujo e era selvagem, selvagem. oeste. O UFC reconheceu que precisava de credibilidade e, recentemente, no final de março, falou sobre nossa credibilidade, e acho que um de seus líderes disse que a razão pela qual eles nos escolheram originalmente foi porque não estamos aqui para outra coisa senão fazer o que é certo para um esporte limpo. Não temos interesses comerciais, mas estamos aqui pelo esporte limpo e pelos direitos dos atletas limpos.”

Tygart disse que a decisão do UFC de se separar da USADA não apaga o trabalho da agência nos últimos oito anos. Ele disse que a USADA permanecerá no MMA por meio do PFL, cuidando do programa de testes de drogas da promoção baseada no torneio.

A USADA se tornou uma pedra no sapato de White por causa da questão de Conor McGregor, mas Tygart disse que a promoção não teria feito nada diferente para manter seu relacionamento com o UFC.

“Certamente não nós, a não ser comprometer a nossa integridade por dinheiro, o que não fazemos e nunca fizemos, e já estivemos nesta situação muitas vezes em que as pessoas querem que façamos isso”, disse ele. “Isso teria feito funcionar, mas não estávamos dispostos a fazer isso.”