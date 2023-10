TRE SC confirma participação no edital e anuncia os cargos

A resolução do concurso TRE Unificado estabelece que haverá reserva de vagas da seguinte forma: 20% para pessoas negras, 10% para portadores de deficiência e 3% para indígenas.

O documento também proíbe a adesão de TREs que tenham candidatos aprovados em concursos anteriores com prazo de validade ainda vigente. O formato do concurso pode incluir uma ou várias etapas, tais como provas de conhecimentos gerais e específicos, e a possibilidade de um curso de formação profissional.

Concurso TSE Unificado

Pois bem, o certame unificado é um processo de seleção organizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais, envolvendo diversos estados do Brasil. Este concurso abrange a oferta de vagas para os cargos de técnico e analista judiciário, que requerem nível superior de formação. As remunerações atuais são de R$ 8.046,84 para técnicos e R$ 13.202,62 para analistas.

O Concurso TREs Unificado pode ser realizado em etapa única ou em etapas distintas, incluindo a aplicação de provas que avaliam conhecimentos gerais e específicos com base no edital de abertura das inscrições. Adicionalmente, o processo seletivo pode envolver um curso de formação profissional.

Atualmente, 26 Tribunais Regionais Eleitorais manifestaram interesse em aderir ao Concurso TREs Unificado, e outros dez Tribunais demonstraram interesse em oferecer oportunidades na área de segurança.

O edital e as datas específicas do concurso serão definidos após a elaboração do edital e a seleção da banca organizadora.

Como se preparar para o concurso TRE Unificado

Estudar para um concurso exige muita preparação e constância.

Primeiramente, é essencial a leitura minuciosa do edital do concurso, visto que ele apresenta informações cruciais, como o conteúdo programático, o formato das provas, a distribuição de vagas, os critérios de avaliação, dentre outros detalhes de relevância.

Seguidamente, é fundamental a criação de um planejamento de estudos que abranja todas as disciplinas cobradas no concurso.

O tempo de estudo deve ser distribuído de forma equilibrada, reservando-se períodos para revisões.

Garanta que o material de estudo esteja atualizado de acordo com o conteúdo programático do edital, selecionando materiais de alta qualidade, como livros, videoaulas, cursos preparatórios e apostilas específicas para o concurso.

Uma estratégia eficaz compreende a resolução de uma considerável quantidade de questões de provas passadas do mesmo órgão.

Esse método auxilia na familiarização com o estilo das questões e no aprimoramento das habilidades de resolução. Além disso, a realização de simulados é de extrema importância para o treinamento do tempo de prova, gestão do tempo e identificação das áreas mais desafiadoras que necessitam de mais atenção.

Caso seja necessário, considere a possibilidade de contratar um tutor particular ou frequentar um curso preparatório para obter aconselhamento profissional, especialmente se estiver enfrentando dificuldades em áreas específicas.