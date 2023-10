Treinador explica os problemas de viagem de Khamzat Chimaev, mudança para os Emirados Árabes Unidos

Já se passou mais de um ano desde que Khamzat Chimaev conquistou uma vitória por finalização sobre Kevin Holland em sua última aparição no UFC. O lutador peso médio está agora em um possível confronto pelo desafiante número 1 com Kamaru Usman no UFC 294, em Abu Dhabi, mas uma questão permanece: é improvável que Chimaev possa entrar nos Estados Unidos atualmente.

Então, o UFC reservaria Chimaev contra o campeão de 185 libras Sean Strickland no exterior e correria o risco de ter um detentor do título não elegível para entrar em seu território natal?

Chimaev morou na Suécia por muitos anos, mas recentemente anunciou que se mudou para os Emirados Árabes Unidos antes do UFC 294, em 21 de outubro. Alan Nascimento, treinador de jiu-jitsu de Chimaev, confirmou ao MMA Fighting que um dos principais motivos pelos quais o lutador decidiu mudar de país foi para ajudar em sua situação de viagem.

“A questão é que Chimaev não tem passaporte sueco”, disse Nascimento. “Ele não é cidadão sueco. Ele nunca foi. Ele tem passaporte russo. Com esta situação em curso, a guerra, é difícil alguém viajar pelo mundo com passaporte russo. Especialmente para um checheno.

“Não vou entrar em detalhes, mas quem conhece a história e acompanha o que se passa no mundo sabe que todos estão a tentar encurralar a Rússia com sanções. Ele está vivendo isso. Essa é uma das razões pelas quais ele escolheu deixar a Suécia. Tipo, ‘Eu luto pelo país, moro lá desde adolescente e pago impostos, e sempre solicito a cidadania, mas nunca consigo’”.

Assim como Chimaev, Nascimento mudou-se para a Suécia há 19 anos para trabalhar em esportes de combate. Treinador de jiu-jitsu no Allstars Training Center, o grappler brasileiro conseguiu eventualmente se tornar cidadão sueco, “mas tive sorte porque tudo aconteceu há muitos anos – é muito mais difícil agora, especialmente para um russo”, disse ele. Por isso, explicou Nascimento, Chimaev “não consegue” viajar para muitos territórios para lutar.

Atletas russos encontraram problemas para entrar em certos países depois que os russos invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, e muitos lutadores do UFC foram pegos nessa teia. No caso de Chimaev, os seus laços estreitos com o senhor da guerra checheno Ramzan Kadyrov apenas contribuem para a questão, dado o facto de Kadyrov ter sido oficialmente sancionado pelo Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Tesouro dos EUA por “graves abusos dos direitos humanos” na Rússia. As entidades de MMA de Kadyrov, como Absolute Championship Akhmat e Akhmat MMA, também foram sancionadas pelos EUA por proporcionarem ao ditador “orgulho e lucro significativo”, anunciou a OFAC.

“[Chimaev] acabei de conseguir um visto de 10 anos em Abu Dhabi e vou solicitar uma espécie de passaporte aqui nos Emirados Árabes Unidos, algo como uma cidadania, que poderá ser usado para viagens”, disse Nascimento. “Muitos atletas russos estão sofrendo com isso. Chechenos, Daguestão, Russos em geral. Mas acho que as coisas começarão a fluir para Chimaev em breve, e para outros atletas também.”

“Os esportes salvam vidas”, continuou ele. “Ver os atletas, pessoas que nunca cometeram crimes e estão apenas tentando viver a vida de forma positiva e servir de exemplo para as próximas gerações, pagarem o preço e não conseguirem trabalhar por problemas causados ​​por outras pessoas, eu não acho que seja justo. Eu não acho que esteja certo. As pessoas podem condenar o que estou dizendo, mas o que um atleta tem a ver com uma guerra iniciada por duas pessoas que nada têm a ver com esporte?

“Tem gente pagando um preço maior do que não poder voar. Há pessoas perdendo a vida, mães perdendo os filhos, famílias sendo destruídas, pais tendo que ir para a guerra. Essa situação toda é triste cara, e não vou mudar de opinião porque alguém pode discordar de apoiar isso. Não celebro castigos injustos e não celebrarei nenhuma morte, não importa de que lado esteja. É assim que eu vejo.”

O CEO do UFC, Dana White, anunciou que o vencedor de Chimaev x Usman desafiará Strickland pelo título dos médios, salvo uma lesão ou outro problema. Nascimento se sente ainda mais confiante na resolução do dilema de viagem de Chimaev por causa disso.

“Não acho que Sean Strickland queira que sua primeira defesa de título seja em Abu Dhabi, contra Chimaev. Absolutamente não”, disse Nascimento. “Acho que o UFC pode ter algum tipo de plano para isso. Se não fosse esse o caso, eles não teriam prometido ao vencedor desta luta uma disputa pelo título sabendo que há uma boa chance de um russo vencer – ou estão contando com Chimaev para conseguir um passaporte ou cidadania aqui no Emirados.”

Chimaev precisa passar primeiro por Usman, e esse é o foco principal agora, disse Nascimento.

Nascimento confirmou que outros nomes foram colocados na mesa antes de se contentar com Usman, de Marvin Vettori a Jared Cannonier e até o próprio Strickland, porém o ex-campeão meio-médio do UFC foi quem assinou na linha pontilhada.

Mudar de um atacante como Paulo Costa para um lutador como Usman muda drasticamente o confronto para Chimaev, e Nascimento admite que isso torna tudo mais difícil em certo sentido.

“Já temos o hábito de trabalhar pesado no wrestling, então mudar a luta para um lutador facilita um pouco a adaptação, mas não significa que a luta vai ser mais fácil”, disse Nascimento. “Se você luta contra um colega lutador, ele pode interpretar suas ações porque isso acontece porque ele tem o mesmo hábito. A luta fica um pouco mais difícil até para Chimaev poder usar aquilo em que tem mais confiança.

“Mas Chimaev reagiu com muita naturalidade a tudo isso. [Usman] foi campeão por muitos anos, ele é um lutador top-5 no [welterweight] divisão e lutou contra todos os melhores lutadores. É difícil dizer que existe um caminho fácil, mas não creio que existam seres humanos imbatíveis.”