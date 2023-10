três estados têm pagamentos antecipados nesta quarta-feira (18)

O governo federal retomou nesta quarta-feira (18) os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Oficialmente, hoje é o dia dos repasses para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Entretanto, o fato é que existem algumas exceções neste sentido. Nesta quarta-feira (18), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome anunciou a lista oficial de cidades que poderão receber o saldo de forma antecipada.

Abaixo, você pode conferir a tabela completa e atualizada com a lista de cidades que poderão receber a antecipação. Cidadãos que residem nestes municípios já estão com o dinheiro na conta desde as primeiras horas da manhã, independente do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada um.

A lista detalhada de cidades

Amazonas Rio Grande do Sul Santa Catarina ALVARAES AGUA SANTA ABDON BATISTA AMATURA ANDRE DA ROCHA AGROLANDIA ANAMA ANTA GORDA AGRONOMICA ANORI ARAMBARE AGUA DOCE ATALAIA DO NORTE ARROIO DO MEIO AGUAS DE CHAPECO AUTAZES ARVOREZINHA AGUAS MORNAS BARREIRINHA BAGE ANITA GARIBALDI BENJAMIN CONSTANT BENTO GONCALVES ANITAPOLIS BERURI BOAVISTA DAS MISSOES APIUNA BOAVISTA DO RAMOS BOAVISTA DO BURICA ARABUTA BOCA DO ACRE BOM JESUS ARAQUARI BORBA BOM RETIRO DO SUL ARARANGUA CAAPIRANGA CACHOEIRA DO SUL ASCURRA CARAUARI CACHOEIRINHA ATALANTA CAREIRO CAMARGO AURORA CAREIRO DA VARZEA CAMPESTRE DA SERRA BALNEARIO CAMBORIU COARI CAMPOS BORGES BARRA VELHA CODAJAS CANDELARIA BELA VISTA DO TOLDO EIRUNEPE CARLOS BARBOSA BENEDITO NOVO ENVIRA CASCA BIGUACU FONTE BOA CAXIAS DO SUL BLUMENAU GUAJARA CHAPADA BOCAINA DO SUL HUMAITA CHARQUEADAS BOM JARDIM DA SERRA IPIXUNA CIRIACO BOM RETIRO IRANDUBA COLINAS BOTUVERA ITACOATIARA COQUEIROS DO SUL BRACO DO NORTE ITAMARATI COTIPORA BRACO DO TROMBUDO ITAPIRANGA COXILHA BRUNOPOLIS JAPURA CRISTAL BRUSQUE JURUA CRUZALTA CACADOR JUTAI CRUZEIRO DO SUL CAIBI MANACAPURU DAVID CANABARRO CAPAO ALTO MANAQUIRI DOIS LAJEADOS CAMPO ALEGRE MANAUS ELDORADO DO SUL CAMPO BELO DO SUL MANICORE ENCANTADO CAMPOS NOVOS MARAA ERECHIM CANOINHAS MAUES ESPUMOSO CAPINZAL NHAMUNDA ESTACAO CAPIVARI DE BAIXO NOVA OLINDA DO NORTE ESTRELA CATANDUVAS NOVO AIRAO EUGENIO DE CASTRO CHAPADAO DO LAGEADO NOVO ARIPUANA FARROUPILHA CHAPECO PARINTINS GENERAL CAMARA CONCORDIA PAUINI GETULIO VARGAS CORDILHEIRA ALTA RIO PRETO DA EVA GRAVATAI CORUPA SANTO ANTONIO DO ICA GUAPORE CORREIA PINTO SAO PAULO DE OLIVENCA HULHA NEGRA CURITIBANOS SAO SEBASTIAO DO UATUMA IBIRAIARAS DONA EMMA SILVES IMIGRANTE DOUTOR PEDRINHO TABATINGA IPE ERMO TAPAUA ITAPUCA ERVAL VELHO TEFE JACUIZINHO FLORIANOPOLIS TOCANTINS JAGUARI FORQUILHINHA UARINI LAGOAO FRAIBURGO URUCARA LAJEADO FREI ROGERIO URUCURITUBA LAJEADO DO BUGRE GAROPABA MARAU GASPAR MATO CASTELHANO GOVERNADOR CELSO RAMOS MONTAURI GRAO PARA MONTENEGRO GRAVATAL MUCUM GUABIRUBA MULITERNO GUARAMIRIM NOVA ALVORADA HERVAL D’OESTE NOVA ARACA IBIAM NOVA BASSANO IBICARE NOVA PRATA IBIRAMA NOVA ROMA DO SUL ICARA NOVO HAMBURGO ILHOTA PALMEIRA DAS MISSOES IMARUI PANAMBI IMBUIA PARAI INDAIAL PASSO FUNDO IPUMIRIM PELOTAS IRINEOPOLIS PINHEIRINHO DO VALE ITAIOPOLIS PROTASIO ALVES ITAJAI ROCA SALES ITAPOA SAGRADA FAMILIA ITUPORANGA SANTA MARIA JABORA SANTA TEREZA JAGUARUNA SANTO ANGELO JARAGUA DO SUL SANTO ANTONIO DO PALMA JOACABA SANTO CRISTO JOINVILLE SANTO EXPEDITO DO SUL JOSE BOITEUX SAO DOMINGOS DOSUL LACERDOPOLIS SAO JERONIMO LAGES SAO JORGE LAGUNA SAO NICOLAU LAURENTINO SAO SEBASTIAO DO CAI LAURO MULLER SAO VALENTIM DO SUL LEBON REGIS SAPIRANGA LONTRAS SARANDI LUIZ ALVES SEDENOVA LUZERNA SERAFINA CORREA MAFRA SERTAO MAJOR GERCINO TAQUARI MAJOR VIEIRA VACARIA MARACAJA VANINI MASSARANDUBA VENANCIO AIRES MELEIRO VILA MARIA MIRIM DOCE MONTE CARLO NOVA TRENTO NOVA VENEZA ORLEANS OTACILIO COSTA OURO PALHOCA PALMEIRA PALMITOS PAPANDUVA PEDRAS GRANDES PETROLANDIA PINHEIRO PRETO POMERODE POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETULIO PRESIDENTE NEREU RANCHO QUEIMADO RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DOS CEDROS RIO DO SUL RIO NEGRINHO RIO RUFINO RODEIO SALETE SANTA TEREZINHA SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SAO BENTO DO SUL SAO CARLOS SAO CRISTOVAO DO SUL SAO DOMINGOS SAO FRANCISCO DO SUL SAO JOAO BATISTA SAO JOAQUIM SAO JOSE DO CEDRO SAO JOSE DO CERRITO SAO MARTINHO SAO PEDRO DE ALCANTARA SIDEROPOLIS SOMBRIO TAIO TANGARA TIJUCAS TIMBO TRES BARRAS TREVISO TREZE TILIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARAO URUBICI URUPEMA URUSSANGA VARGEAO VARGEM VIDAL RAMOS VIDEIRA VITOR MEIRELES WITMARSUM XAXIM

O motivo da antecipação

De acordo com o governo federal, o Bolsa Família está sendo antecipado para estas cidades por motivos diferentes. No caso dos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, estas cidades estão em situação de calamidade pública por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas na região nas últimas semanas.

No Amazonas, a situação é inversa. Neste caso, as cidades estão em situação de calamidade pública por causa da forte seca que atinge o estado já há algumas semanas.



O calendário do Bolsa Família

Não está na lista de cidades acima? Não há problema. Neste caso, basta seguir o calendário tradicional do Bolsa Família. Assim, será preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando você poderá receber o saldo em sua conta.

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).