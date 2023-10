Trey Songz enfrenta novo processo: acusado de agressão sexual em festa em casa de 2015

Ro renomado cantor e compositor Trey Songz está enfrentando um novo processo que alega que ele abusada sexualmente duas mulheres durante uma festa em casa em 2015.

O ação judicialobtido por TMZacusa Trey Songz de agressão sexual e agressão por um incidente que supostamente ocorreu em sua casa Propriedade na área de Los Angeles.

De acordo com os documentos legais, as duas mulheres encontraram pela primeira vez Trey Songz em Junho de 2015 quando assistiram a um de seus concertos e foram posteriormente convidados para um depois da festa ele estava hospedando.

Outras interações eventualmente levaram a um convite para sua casa em Agosto para comemorar o seu aniversário.

Mulheres também afirmam que foram drogadas

As mulheres afirmam que ao chegarem Trey Songz residência, eles foram obrigados a fornecer uma senha e entregar seus telefones para entrada.

Lá dentro, eles se encontraram em sua maioria entre mulheres, com apenas alguns homens presentes, e alegam que se sentiram pressionados a consumir álcool de garrafas não lacradas.

À medida que a noite avançava, as mulheres dizem que de repente se sentiram esmagadoramente intoxicadoembora acreditassem ter consumido apenas uma quantidade modesta de álcool. Eles suspeitam que possam ter sido drogados.

O ação judicial detalhes que eles sentaram em um sofá à beira da piscina quando Trey Songz supostamente se aproximou e os levou para um quarto no andar de cima, onde eventualmente perderam a consciência enquanto estavam totalmente vestidos.

Na manhã seguinte, as duas mulheres afirmam ter acordado nuas, com Trey Songz envolver-se em atividades não consensuais atos sexuais.

Uma das mulheres alega que Trey Songz submeteu-a a sexo oral não consensual e, apesar de suas tentativas de resistir, ele a dominou.

A outra mulher afirma que acordou com Trey Songz mordendo seu mamilo e forçando os dedos dentro dela.

Após o suposto ataques sexuaiso ação judicial afirma que Trey Songz exigiu que tomassem banho com ele, mas as mulheres recusaram, gerando uma resposta furiosa do cantor.

Eles afirmam que ele gritou com eles, chamando-os “garotinhas malditas” e instruindo-os a sair de sua casa.

Em sua ação legal, as mulheres afirmam que sofreram ferimentos permanentes como resultado do incidente e estão pedindo indenização de Trey Songz.

Trey Songz é umadvogado, Michael Freedmanrespondeu às acusações TMZafirmando, “Este é mais um exemplo de alegações de quase uma década sendo reaproveitadas para tirar vantagem da nova janela retrospectiva constitucionalmente questionável da Califórnia. Estamos ansiosos para justificar Trey quanto ao mérito no tribunal.”

Trey Songz ainda enfrenta outros processos

Este processo não é o primeiro problema jurídico que Trey Songz enfrentou nos últimos anos.

Outro ação judicial do último Junhoalega que ele e seus seguranças espancaram um Residente em Maryland no Hotel cosmopolita em Las Vegas em um incidente em Novembro de 2021. O homem afirma que sua esposa estava em um quarto de hotel com Neverson gritando por socorro e sendo detida contra sua vontade.

Além disso, a cantora foi atingida por um Processo de US$ 10 milhões por suposto agressão sexual e agressãodecorrente de um incidente 2013 onde uma mulher alega que ele apalpou e expôs seu seio em um festa na piscina no Cassino Resort Foxwoods no Reserva da Nação Tribal Mashantucket Pequot em Connecticut.