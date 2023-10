Trey Songz processado por suposta agressão sexual em festa em casa

Trey Songz está sendo processado por duas mulheres que afirmam ter desmaiado na festa em sua casa apenas para acordar com ele forçando-as com sexo não consensual.

De acordo com um novo processo, obtido pelo TMZ, as mulheres estão acusando Trey de agressão sexual e agressão por um suposto incidente de 2015 em sua propriedade na área de Los Angeles.

As mulheres afirmam que pegaram um Uber até a casa de Trey e foram obrigadas a fornecer uma senha e entregar os telefones para conseguir entrar. Lá dentro, dizem que eram principalmente mulheres e apenas alguns homens, e as mulheres foram pressionadas a beber álcool em garrafas abertas.

No processo, as mulheres dizem que de repente se sentiram extremamente intoxicadas, apesar de terem bebido o que consideraram uma quantidade modesta… e acreditam que estavam drogadas.

Na manhã seguinte, as mulheres dizem que acordaram nuas… com Trey nu se forçando sobre elas.

No processo, as mulheres dizem que Trey exigiu que tomassem banho com ele após os supostos ataques sexuais… mas dizem que recusaram e ele ficou furioso, gritando com elas… meninas, saiam da minha casa.”